Salamanca reivindica una sociedad más inclusiva y libre de estigmas en torno a la salud mental

Salamanca ha vuelto a reivindicar la importancia de cuidar la salud mental y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que las personas con problemas de salud mental puedan desarrollar sus proyectos de vida sin prejuicios ni discriminación. El acto, celebrado en el Ayuntamiento con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, y bajo el lema "haz Match con tu salud mental" ha servido para reconocer la labor de la asociación AFEMC y poner sobre la mesa algunos de los principales retos que afronta este colectivo, especialmente entre la población joven.

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Uno de los momentos más destacados ha sido la lectura de un manifiesto por parte de Alberto, un joven que ha reclamado que se escuche a las personas con experiencia en salud mental y que se tenga en cuenta su voz a la hora de diseñar políticas y medidas que les afectan directamente.

Durante su intervención, ha señalado las dificultades que encuentran muchos jóvenes para construir un proyecto de vida independiente, especialmente por la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda. También ha alertado sobre la soledad, la pérdida de vínculos sociales, el ciberacoso y la presión que pueden ejercer las redes sociales, con modelos de éxito alejados de la realidad que generan frustración e inseguridad.

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El manifiesto ha defendido la necesidad de reforzar los apoyos comunitarios desde edades tempranas, crear entornos seguros para la infancia y la juventud y facilitar que todas las personas puedan desarrollar su autonomía. "Que un diagnóstico no sea el obstáculo para una vida mejor, que la vida no sea un simple diagnóstico", ha reivindicado Alberto, que ha pedido cambios reales para garantizar la dignidad y la inclusión social.

El trabajo de AFEMC, clave para mejorar la calidad de vida La jornada también ha servido para poner en valor el trabajo que desarrolla AFEMC con las personas con problemas de salud mental y sus familias. La entidad ofrece una atención integral y personalizada en la Casa de las Asociaciones que abarca desde la orientación y el acceso a recursos especializados hasta el apoyo en el domicilio, la inserción laboral y el fomento de la autonomía personal y la vida independiente.

Entre sus actuaciones también figuran la atención en viviendas supervisadas, la intervención con personas con problemas de salud mental en centros penitenciarios y la defensa de los derechos de este colectivo. A ello se suman las campañas de sensibilización y las jornadas divulgativas, fundamentales para combatir el estigma y favorecer una mayor comprensión social de estas realidades.

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Durante el acto se ha destacado igualmente la importancia de la prevención, la detección precoz y la información sobre los recursos disponibles, así como la necesidad de atender las circunstancias particulares de cada persona y de su entorno familiar.

La colaboración con el Ayuntamiento La intervención institucional ha puesto de relieve la colaboración entre AFEMC y el Ayuntamiento de Salamanca para impulsar iniciativas destinadas a promover el bienestar emocional y el cuidado de la salud mental.

Entre ellas se encuentra el programa de salud mental desarrollado en las instalaciones municipales de la Casa de las Asociaciones, en la calle Gran Capitán, dirigido tanto a personas usuarias y entidades del ámbito de la salud como a asociaciones vecinales y otros colectivos que puedan beneficiarse de estas acciones.

También se ha destacado la participación de la entidad en actividades municipales que fomentan los hábitos saludables, las relaciones sociales y la integración comunitaria, así como su trabajo en el ámbito de la rehabilitación y la autonomía personal.