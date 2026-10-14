Las terrazas de bares y restaurante de Salamanca tendrán la posibilidad de colocar veladores más pequeños para dar más espacio al peatón

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado los trámites para reformar la actual ordenanza que regula la instalación de terrazas de establecimientos hosteleros en terrenos de uso público. No se trata de una nueva norma, sino de una modificación que unificará las dos existentes (una para el casco histórico y el centro y otra para el resto de la ciudad) y, por lo tanto, habrá una sola para toda la ciudad.

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Una unificación que llega, según el Ayuntamiento, para disponer de un régimen que proporcione al municipio un marco “estable, coherente, accesible, transparente y aplicable a determinados emplazamientos singulares. La Ordenanza integra las reglas comunes aplicables a todo el término municipal con las determinaciones específicas necesarias para aquellos ámbitos urbanos que, por su valor histórico, patrimonial, turístico, comercial, peatonal o funcional, requieren una ordenación diferenciada”

Además de la unificación de las dos ordenanzas, entre las principales propuestas que contempla esta reforma está la posibilidad de las instalaciones de veladores más pequeños, pasando de los 2,35 o 2,75 metros cuadrados de ocupación a 1,16 o 1 metros. Con este cambio, por el momento voluntario por parte del establecimiento, se busca mejorar y ampliar el espacio libre para el paso de peatones.

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Un aspecto, el de dar más espacio al peatón, en el que insiste el Ayuntamiento: La Ordenanza permite que la ocupación del espacio público por terrazas sea compatible con el derecho de todas las personas a utilizar la ciudad en condiciones de seguridad, comodidad, autonomía y no discriminación. Por ello, garantiza la continuidad, seguridad y funcionalidad de los itinerarios peatonales accesibles, la libre utilización de los accesos a inmuebles y servicios, la disponibilidad de los itinerarios de emergencia, la movilidad en zonas de plataforma única y la preservación de los elementos urbanos y ambientales”.

Así mismo, se revisarán los criterios para el reparto del espacio concedido cuando más de un establecimiento de hostelería solicite la instalación en el mismo y se facilita el procedimiento para la concesión y transmisión de licencias, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en una nota de prensa.

Por último, la modificación de la ordenanza seguirá siendo exigente con las condiciones de limpieza y salubridad. Igualmente, se incorporan mecanismos de inspección, restablecimiento de la legalidad y régimen sancionador con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de las condiciones de ocupación y evitar usos no autorizados o incompatibles con el interés general.