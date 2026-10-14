El ilustrador salmantino dará a conocer su nueva obra en la Torre de los Anaya a las 20:00 horas, en un acto con entrada libre hasta completar el aforo.

Publicidad Publicidad

El ilustrador salmantino Fernando Vicente Iglesias presentará este jueves su nuevo cómic, Vientos del norte. La traición del Tártaro, en la Torre de los Anaya. La cita tendrá lugar a las 20:00 horas y contará con entrada libre hasta completar el aforo.

Dibujar ha sido una de las grandes pasiones de Fernando Vicente desde su infancia. Tras formarse en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, donde se especializó en Diseño Gráfico y Audiovisuales, comenzó a desarrollar una trayectoria artística marcada por su pasión por el cómic y la ilustración.

Publicidad Publicidad

Su interés por el noveno arte nació a partir de las portadas de las revistas que descubría en los quioscos y de las historias de reconocidos dibujantes como Richard Corben, José Ortiz, Neal Adams, San Julián, Boris Vallejo, Jordi Bernet, Humberto Ramos y Joe Madureira, entre otros.

Sus primeros trabajos aparecieron a finales de los años 80 en diferentes revistas y fanzines. Después de dedicar una etapa a la música, otra de sus grandes aficiones, retomó el dibujo a comienzos de los años 2000 y empezó a trabajar para el mercado estadounidense en distintas series y novelas gráficas.

Una aventura mitológica entre dioses y criaturas fantásticas En Vientos del norte. La traición del Tártaro, la historia arranca tras la batalla del Valle de Vigrid, cuando Loki y sus ejércitos de orcos, trolls y gigantes continúan avanzando hacia el sur con la intención de arrasar Atenas y acabar con los dioses del Olimpo.

Publicidad Publicidad

Ante esta amenaza, Ares intentará frenar el avance de las tropas del norte, mientras Apolo y Atenea emprenden un viaje a Egipto por orden de Zeus para solicitar la ayuda de Ra, Horus y sus guerreros.