Svetlana Alexiévich reivindica el poder de la literatura en tiempos de autoritarismo y retroceso democrático

La Universidad de Salamanca ha acogido una sesión de diálogo con la escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura, en la que el retroceso democrático, el auge de los autoritarismos y el papel del conocimiento y la literatura en los momentos de incertidumbre han centrado buena parte de la reflexión.

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En un contexto internacional marcado por la desinformación y las restricciones de la libertad de expresión, la autora ha reivindicado la capacidad de la literatura para ofrecer palabras, ideas y nuevos sentidos a una sociedad que busca respuestas ante un escenario cada vez más complejo.

"La gente ahora está esperando de nosotros palabras, ideas, nuevos sentidos", ha señalado Alexiévich durante el encuentro, en el que ha defendido la importancia de que la literatura siga desempeñando una función esencial en la sociedad actual.

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El conocimiento como respuesta a la incertidumbre La conversación también ha puesto el foco en Salamanca como uno de los lugares históricos en los que se desarrolló una reflexión fundamental sobre la dignidad humana, los derechos de las personas y los límites del poder.

Hace cinco siglos, la Escuela de Salamanca abordó cuestiones que continúan presentes en los debates contemporáneos sobre los derechos humanos y la legitimidad del poder político. Un legado intelectual que cobra especial relevancia en un momento en el que muchas personas sienten que la democracia retrocede y que resulta difícil encontrar un rumbo claro.

En este escenario, Alexiévich ha defendido la vigencia del conocimiento y su capacidad para ofrecer herramientas de comprensión incluso en las circunstancias más difíciles. La escritora ha comparado su fuerza con una forma de magnetismo o electricidad capaz de atraer a las personas, aunque no siempre sean conscientes de ello.

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Una reflexión que conecta la tradición intelectual de Salamanca con los desafíos del presente y con la necesidad de recuperar espacios de pensamiento y diálogo.

La literatura frente al auge de los extremismos El papel de la creación literaria ante el crecimiento de los extremismos y los autoritarismos ha sido otro de los asuntos abordados durante la sesión celebrada en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.

Para la Premio Nobel, la literatura tiene un valor especialmente importante en tiempos de crisis, cuando la sociedad necesita nuevas ideas y formas de interpretar la realidad. Su capacidad para dar voz a las experiencias humanas y plantear preguntas resulta fundamental ante fenómenos como la desinformación y la pérdida de libertades.

Alexiévich ha insistido en que los escritores deben responder a esa demanda social de palabras y nuevos significados, una tarea que convierte a la literatura en una herramienta para comprender el presente y afrontar sus contradicciones.