La USAL impulsa un proyecto para favorecer la inserción laboral y la inclusión de personas vulnerables

La Universidad de Salamanca (USAL) y la Fundación Cepaim han puesto en marcha el Proyecto PUENTES, una iniciativa que busca fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades a través de la colaboración entre la universidad y la comunidad.

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El programa, coordinado por los profesores de Psicología Social Clara Margaça y José Carlos Sánchez-García, está financiado por la IV Convocatoria de proyectos de Aprendizaje-Servicio del Servicio de Asuntos Sociales de la USAL y permanecerá activo hasta diciembre.

La iniciativa permitirá a los estudiantes aplicar sus conocimientos y colaborar con personas en situación de vulnerabilidad y profesionales de distintos ámbitos.

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