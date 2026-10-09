La Universidad de Salamanca ha acogido este viernes a Teresa Peramato, la fiscal general del Estado, con un principal objetivo: la inauguración del Máster y el Doctorado de Estudios de Género de la Universidad de Salamanca.

Publicidad Publicidad

Este acto se ha centrado en su conferencia: 'La neutralidad formal del Derecho ante los contextos contemporáneos de vulnerabilidad de género', impartida por Paramato en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho.

En cambio, este acto de inauguración del curso 2026-2027 ha comenzado con la intervención institucional del rector, Juan Manuel Corchado Rodríguez, que estuvo acompañado por María Ángeles Guervós Maíllo, decana de la Facultad de Derecho; Marta del Pozo, directora académica del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género; y José Luis Mateos Crespo, coordinador académico adjunto del Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Salamanca.

Publicidad Publicidad

El rector ha destacado la relevancia especial de este acto en un marco histórico clave: la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. “En el siglo XVI, nuestros maestros redefinieron el mapa de la justicia global, pensaron y aportaron soluciones a los problemas de entonces. Hoy confiamos en que vuestras investigaciones ayuden a trazar el mapa de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva”, aseguró el rector.