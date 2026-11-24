La Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional han presentado este martes 'Tintas, tactos, textos', una antología poética que reúne cinco décadas de creación de Jaime Siles, ganador del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El galardón se entregará esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

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El libro, de 368 páginas, recoge poemas de toda la trayectoria del autor, desde sus primeras publicaciones hasta la actualidad. Preparado por el propio Siles y el profesor de la USAL Daniel Escandell Montiel, incluye dos conjuntos inéditos: el poema 'A mi madre muerta' y una serie de sonetos titulada 'Notas al pie de página de la rosa'.

La antología incorpora también reproducciones de poemas manuscritos, como 'Biografía' y 'Réquiem para Aníbal Núñez', además de una revisión de los textos realizada por el propio poeta para ofrecer una versión definitiva de su obra.

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Durante la presentación, el rector de la USAL destacó la depuración y la reflexión sobre el lenguaje que caracterizan la poesía de Siles. Por su parte, la presidenta de Patrimonio Nacional definió al autor como "un humanista moderno" y "un referente indiscutible de las letras y el pensamiento en español".

La cubierta reproduce 'Sobrevida', una obra realizada expresamente para esta edición por la pintora Aurora Valero.

Jaime Siles, nacido en Valencia en 1951, es poeta, filólogo, ensayista y traductor. Doctor por la Universidad de Salamanca, cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas y numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía José Hierro.

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