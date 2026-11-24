La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha convocado subvenciones destinadas a financiar proyectos de investigación en ciencia aplicada que se iniciarán en 2027, con una dotación global de 5,4 millones de euros. Esta convocatoria constituye la cuarta de este programa de apoyo a la investigación, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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Las ayudas se dirigen a apoyar la actividad de los grupos de investigación de Castilla y León y la contratación de personal investigador altamente cualificado. El importe máximo por proyecto será de 180.000 euros cuando se contemple la contratación de un investigador doctor con cargo al proyecto y de 60.000 euros cuando no se incluya dicha contratación.

Los proyectos tendrán una duración de 38 meses, frente a los 42 meses establecidos en convocatorias anteriores, con el fin de adaptar su ejecución al marco temporal del programa FEDER, que finaliza en 2030.

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Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta la capacidad científica del grupo de investigación y sus resultados, la contribución del proyecto a la búsqueda de soluciones a los problemas socioeconómicos de la Comunidad, la generación de conocimiento de frontera, la eficiencia en el gasto y la colaboración entre áreas y disciplinas.

Asimismo, la convocatoria contempla una valoración especial para los proyectos cuyo investigador principal sea un joven doctor y para aquellos que se desarrollen en la provincia de Soria. También se valorará positivamente la colaboración con agentes del desarrollo económico y social ubicados en Ávila, Palencia, Miranda de Ebro (Burgos), Segovia, Soria, Zamora, la comarca del Bierzo (León) y la comarca de la Sierra de Béjar (Salamanca).

En relación con la integración laboral de las personas con discapacidad, se establece una diferenciación en la valoración entre las entidades que cumplen el porcentaje de trabajadores con discapacidad exigido por la normativa y las que asumen el compromiso de alcanzarlo.

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Además, con el objetivo de favorecer la transición generacional en el liderazgo científico, los proyectos podrán incorporar un coinvestigador principal.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 21 de diciembre de 2026. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos a través del Registro Electrónico de la Administración de Castilla y León.