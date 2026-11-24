El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley para ampliar hasta diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un mensaje publicado en la red social X.

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La nueva normativa también contemplará la posibilidad de reducir o adaptar la jornada laboral para aquellos trabajadores que necesiten acompañar a un familiar que se encuentre en cuidados paliativos, con el objetivo de facilitar que puedan permanecer a su lado durante sus últimos días.

"Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para", ha señalado Sánchez, quien ha defendido que esta iniciativa supone un avance en el reconocimiento del derecho al duelo de los trabajadores.

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Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha respaldado la medida a través de una publicación en BlueSky. "Nadie puede volver a trabajar a los dos días de enterrar a su madre e hijo", ha afirmado, destacando que la iniciativa supone un paso importante para los trabajadores.

Más tiempo para afrontar el duelo En una carta conjunta, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han recordado las limitaciones de la legislación actual, que permite que una persona que pierde a un familiar un lunes tenga que reincorporarse a su puesto de trabajo el jueves.

Una situación que, según recoge el texto, obliga a regresar al trabajo "con el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma".

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El Ejecutivo defiende que la ampliación del permiso permitirá a los trabajadores disponer de más tiempo para afrontar la pérdida de un ser querido, sin tener que elegir entre sus responsabilidades laborales y el acompañamiento a sus familiares.