El Ayuntamiento de Salamanca y la Unidad de Memoria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) han organizado una mesa redonda sobre el ‘Uso y abuso de medicamentos en personas mayores’, una actividad centrada en la promoción de hábitos saludables y en la prevención de los riesgos asociados a un uso inadecuado de los tratamientos farmacológicos.

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Esta jornada se celebrará el próximo viernes, 27 de noviembre, a las 11:00 horas en el auditorio San Juan Pablo II de la Universidad Pontificia de Salamanca, con entrada libre hasta completar el aforo, sin necesidad de inscripción previa. Además, se contará con la participación de Santiago Cotobal Rodeles, geriatría del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y María Engracia Pérez Palomero, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León, abordando diferentes temas relacionados con el consumo de medicamentos.

Cartel uso y abuso medicamentos Este encuentro estará moderado por Antonio Sánchez Cabaco, director de la Unidad de Memoria y catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. Para aquellos que quieran obtener más información se ha habilitado el teléfono 650 588 663 y el correo electrónico unidadmemoria@upsa.es