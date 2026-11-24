La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha acogido en su sede de Madrid la sesión conmemorativa ‘Francisco de Vitoria (1526-2026): Ética y Política en la Monarquía de España’, un encuentro institucional presidido por el rey Felipe VI con motivo del V Centenario de la llegada del dominico a la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca, el 7 de septiembre de 1526.

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El acto ha reunido a representantes de las principales instituciones académicas y jurídicas del país y ha contado con la participación del rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, y del presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás. Entre los asistentes también se encontraban la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen; la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón.

Durante su intervención, Corchado ha destacado la trascendencia histórica de Francisco de Vitoria y su capacidad para trasladar el conocimiento universitario a los grandes debates políticos y sociales de su época. El rector ha recordado que desde las aulas salmantinas el dominico abordó cuestiones como la legitimidad del poder, la justicia de la guerra, el comercio y el encuentro con el Nuevo Mundo.

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“El poder existe para servir al bien común y no pertenece a quien lo ejerce. Pocas veces un imperio se ha detenido a preguntarse si era justo. España lo hizo. Y esa pregunta nació en Salamanca”, ha señalado el máximo responsable de la USAL.

La proyección internacional de la Universidad de Salamanca El rector también ha puesto el acento en la vocación internacional del Estudio salmantino, vinculando el legado histórico de la institución con su actual estrategia de expansión académica. En este sentido, ha anunciado que la Universidad trabaja con dos campus en China ya en marcha, otros dos proyectados y uno en preparación en Egipto, además de mantener cátedras y colaboraciones con decenas de universidades de Perú y Argentina.

Corchado ha defendido que la presencia del Rey en este homenaje supone un respaldo al compromiso institucional con la primacía del derecho y la concordia entre los pueblos. Asimismo, ha reivindicado la vigencia de las enseñanzas de Vitoria como referencia para preservar espacios de pensamiento crítico y diálogo.

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La conmemoración del V Centenario ha dejado ya otros hitos impulsados por la Universidad de Salamanca, entre ellos la concesión del doctorado honoris causa a título póstumo a Francisco de Vitoria, la investidura de António Guterres y una reciente intervención en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Un legado que sigue presente en el debate actual Por su parte, Benigno Pendás ha agradecido la presencia de Felipe VI y ha destacado la aportación de la Escuela de Salamanca a la modernidad europea y a distintas disciplinas académicas.

Además, el acto ha contado con un programa científico en el que han participado especialistas de la Universidad de Salamanca y de la propia Real Academia. Por parte de la institución salmantina han intervenido María Martín Gómez y Antonio Notario Ruiz, mientras que la Academia ha estado representada por Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Emilio Lamo de Espinosa y Adela Cortina.

María Martín Gómez ha abordado la capacidad de la Escuela de Salamanca para interpretar los profundos cambios del Renacimiento y ha establecido un paralelismo con el momento actual, marcado también por importantes transformaciones. La profesora ha defendido la necesidad de construir nuevos fundamentos intelectuales para afrontar los desafíos contemporáneos.

Por su parte, Antonio Notario Ruiz ha analizado la dimensión ibérica y universal de la Escuela de Salamanca, destacando el papel de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto en la expansión de un pensamiento que pronto trascendió las fronteras peninsulares.

Las intervenciones de los académicos de la Real Academia también han puesto de manifiesto la actualidad de las aportaciones del dominico. Pablo Lucas Murillo de la Cueva ha relacionado su defensa de los derechos de los pueblos indígenas con los principios y valores de la Constitución española, mientras que Emilio Lamo de Espinosa ha subrayado la importancia de que los pensadores de la época cuestionaran no solo los abusos del poder, sino también la legitimidad de la conquista.

Adela Cortina, por su parte, ha destacado la defensa que Francisco de Vitoria y sus seguidores realizaron de los derechos de los indígenas a la vida, la propiedad y la libertad religiosa, unas reflexiones que, a su juicio, anticiparon principios recogidos posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Jornada Estudio Francisco De Vitoria Felipe VI reivindica la vigencia del pensamiento de Vitoria El Rey ha sido el encargado de cerrar la sesión, destacando el rigor de los debates y la importancia de mantener vivo el legado de Francisco de Vitoria y de la Escuela de Salamanca.

Felipe VI ha señalado que las enseñanzas de los maestros salmantinos “trascienden el plano meramente teórico para convertirse en una referencia indispensable en el ejercicio de la función pública”.

Asimismo, ha incidido en la responsabilidad de las instituciones y de los responsables públicos de aplicar los principios del derecho de gentes impulsados por Vitoria, no solo en relación con los ciudadanos de su propio ámbito de soberanía, sino también con el resto del mundo.