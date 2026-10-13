Publicado el plan de estudios del nuevo Grado en Odontología de la UPSA

En la mañana de este martes 13 de octubre, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el plan de estudios del nuevo Grado en Odontología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que comenzará a funcionar el próximo curso 2027/2028 Y tendrá una duración de cinco cursos académicos.

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Tal y como avanzó Santiago García-Jalón de la Lama durante el acto de bienvenida al nuevo curso 2026-2027, estos estudios comenzarán en septiembre del año 2027 instalados de manera provisional en la sede central de la universidad, para posteriormente trasladarse a la nueva facultad en septiembre de 2028.

Así, las obras de este nuevo edificio destinado a la Facultad de Odontología comenzarán el 3 o 4 de noviembre y se prolongarán a lo largo de aproximadamente dos años, por lo que su finalización se prevé de cara al año 2028.

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Detalles sobre el plan de estudios del Grado de Odontología En total, este Grado en Odontología contará con cinco cursos académicos. Tal y como apuntan desde la Universidad Pontificia de Salamanca, el primero de estos cursos se destinará a la construcción de los fundamentos científicos de la odontología: "Anatomía y fisiología humanas, bioquímica, genética y biología molecular, microbiología e inmunología y la introducción a la clínica odontológica".

En el segundo curso, en cambio, los estudiantes avanzarán sus conocimientos hacia la práctica con biomateriales y equipamiento en odontología, radiología odontológica, farmacología clínica y patología médica general. Además, se llevarán a cabo las primeras clases sobre clínica odontológica, gestión y ergonomía.

Durante el tercer curso, por lo tanto, los estudios se centrarán en las grandes áreas de la odontología: cirugía oral, medicina bucal, odontología digital, odontopediatría, operatoria dental, ortodoncia y periodoncia, siempre en entornos preclínicos supervisados. El cuarto curso, en cambio, se profundiza en cada especialidad y se incorporan contenidos sobre traumatismos dentarios, oclusión y disfunción temporomandibular, y atención a pacientes especiales.

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Por último, el quinto curso estará destinado a la realización de las Prácticas Obligatorias, que integran 600 horas de Practicum con pacientes reales. Además, también se llevará a cabo el Trabajo de Fin de Grado.

Por lo tanto, el plan de estudios previsto para este Grado en Odontología está dividido en siete apartados, entre los que se encuentran Ciencias Biomédicas Básicas Relevantes en Odontología; Introducción a la Odontología; Patología y Terapéutica Médicoquirúrgica General; Patología y Terapéutica Odontológica; Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado; Optativas; e Identitarias.