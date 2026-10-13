El Club Universitario de Innovación de la UPSA arranca una nueva edición con varios concursos ya abiertos

El Club Universitario de Innovación de la UPSA arranca este curso una nueva edición con nuevas convocatorias ya abiertas, entre las que destacan ‘Idea Innovadora’, ‘Talent’ y ‘Talent Pro’, cuyos plazos de presentación finalizarán el 27 de noviembre de 2026.

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Así, el CUI, impulsado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, fomenta así en su nueva edición el intercambio de conocimiento entre estudiantes, investigadores, emprendedores, empresas e instituciones.

En primer lugar, la convocatoria ‘Idea Innovadora’ está destinada a fomentar proyectos innovadores en sus primeras fases de desarrollo, impulsados por estudiantes de 1.º y 2.º curso; ‘Talent’ se centra en el desarrollo de prototipos orientados al mercado, con la participación de estudiantes tutorizados por PI, PDI y PTGAS; mientras que ‘Talent Pro’ está dirigida a PI, PDI y PTGAS de la UPSA para el desarrollo de prototipos o pruebas de concepto con potencial comercial.

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Asimismo, entre las convocatorias se encuentran otras como la convocatoria 'TFG-TFM TCUE', que premia los trabajos finales de las titulaciones de Grado y Máster con el objetivo de incentivar la transferencia de conocimiento hacia la sociedad. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio de 2027. También destaca la iniciativa ‘Lanzadera TCUE’, que conecta necesidades empresariales con soluciones propuestas por investigadores de la Universidad para generar proyectos de I+D+i en colaboración.

En colaboración con la Fundación de Universidades de Castilla y León (FUESCYL), la UPSA participa también en la convocatoria ‘Desafío Universidad-Empresa 2026’, cuyo objetivo es promover proyectos de I+D+i y consultoría entre los organismos generadores de conocimiento de Castilla y León y el tejido empresarial.

A través de esta iniciativa, las empresas y entidades pueden plantear sus necesidades tecnológicas hasta el próximo 29 de octubre de 2026, mientras que el de presentación de soluciones tecnológicas permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre de 2026. Igualmente, en colaboración con FUESCYL, la UPSA participa también en la convocatoria ‘Iniciativa Campus Emprendedor 2026’, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 11 de noviembre.

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