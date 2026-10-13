Nuevas ayudas de 12.000 euros para los emprendedores de la provincia y de 1.000 euros por contratar desempleados al mes para las empresas

Con el objetivo de fomentar el empleo y, por tanto, luchar contra la despoblación en el medio rural, la Diputación de Salamanca ha presentado una nueva edición de la Estrategia de Empleo de la Provincia que permite que tanto los emprendedores como las empresas que contraten desempleados se beneficien de importantes ayudas económicas.

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“La mejor herramienta es crear oportunidades, fomentar el empleo y apoyar a las empresas”, ha asegurado el presidente de la Diputación, David Mingo que ha desgranado un plan que cuenta con una financiación de hasta 3 millones de euros.

La iniciativa tiene dos líneas, una destinada a autoempleo o emprendedores en el medio rural y otra de fomento del empleo dirigido a las pymes o autónomos que amplíen su plantilla.

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Así, la línea de apoyo al autoempleo contempla ayudas de hasta 12.000 euros para los autónomos que se hayan dado de alta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y que estén establecidos en cualquier municipio de la provincia. Del máximo concedido, 7.000 euros deberán justificarse para gastos corrientes como alquileres, suministros, seguros, gastos de gestoría o de comunicación, mientras que los otros 5.000 deberán ser para servicios TIC.

El objetivo de esta línea de ayudas es que ser un apoyo para los nuevos negocios en sus inicios. “Es en los primeros meses cuando las administraciones públicas deben estar. Apostar por el entorno rural y crear empleo es posible y esta Diputación los acompaña y ayuda”.

La segunda línea de fomento del empleo está destinada a fomentar la contratación en pymes y autónomos. Los beneficiarios podrán recibir hasta el 75 por ciento de los costes salariales brutos de un máximo de dos trabajadores. Esto supone, que en los contratos de jornada de completa la subvención podría alcanzar los 1040 euros mensuales por trabajador, hasta un máximo de 12.480 euros anuales.

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Para acceder a la ayuda, la contratación por parte de la empresa deberá suponer un incremento real en la plantilla respecto a los 12 meses anteriores. Las personas contratadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo y empadronadas en un municipio de menos de 20.000 habitantes, es decir, en cualquier pueblo de la provincia excepto la capital. Los contratos podrán ser a jornada completa o parcial siempre que alcance el 50 por ciento de la jornada y el contrato deberá prolongarse durante 12 meses.

Uno de los objetivos de estas ayudas es paliar la despoblación, por lo que en los criterios de valoración puntuarán más los municipios con mayor riesgo demográfico. Así, tendrán más puntos los municipios de menos de 5.000 habitantes y situados a más de 10 kilómetros de la capital. También se favorecerá la inclusión de colectivos prioritarios como personas con discapacidad, mujeres con hijos menores a su cargo, jóvenes menores de 30 años y mayores de 52.