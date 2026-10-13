Los agentes medioambientales de Castilla y León exigen una normativa que reconozca sus funciones de policía, vigilancia y actuación en emergencias.

Publicidad Publicidad

A través de un comunicado publicado por la Agencia ICAL, el colectivo reclama a la Junta una actualización de su regulación autonómica para adaptarla a la Ley 4/2024, defendiendo que la reforma "debe incluir mejoras en materia de seguridad, formación, medios, carrera profesional y estructura organizativa".

En el escrito argumentan que sus funciones han ido evolucionando al tiempo que lo han hecho los riesgos ambientales y las necesidades de protección del medio natural.

Publicidad Publicidad

Entre sus tareas figuran la investigación de incendios forestales, la inspección de vertidos, la persecución del furtivismo, la protección de especies, la intervención en emergencias y el auxilio a personas en el medio natural. Por eso, exponen que "la regulación autonómica debe reflejar las responsabilidades que asumen sobre el terreno".