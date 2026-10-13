Trasladado el pipican de la Plaza Comuneros a la zona de las casetas en Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha trasladado de manera temporal el pipican que se encontraba junto al parque infantil de la Plaza Comuneros a un nuevo espacio habilitado para este fin junto a la parcela donde se instalan las casetas durante las fiestas patronales.
El nuevo emplazamiento cuenta con un espacio delimitado y con mantenimiento continuo, diseñado para facilitar el uso por parte de los propietarios de mascotas y garantizar unas condiciones adecuadas de limpieza y cuidado.
Su ubicación se encuentra muy próxima al centro urbano, de forma que sigue siendo accesible para los usuarios, al mismo tiempo que se sitúa en una zona despejada y alejada de las viviendas, con el objetivo de evitar posibles molestias a los vecinos.
El traslado tiene carácter temporal, ya que se están ejecutando obras en el entorno de la plaza Comuneros, circunstancia que ha obligado a la reorganización de este servicio municipal, con el propósito de ofrecer una alternativa adecuada y favorecer el uso responsable de las instalaciones.
El espacio consta de un cartel indicativo con las normas de uso, una valla de madera delimitadora del terreno con una extensión metálica para evitar que se escapen los animales, además de papelera.