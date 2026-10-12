El CD Villamayor arranca la temporada con 15 equipos y 230 jugadores y aspira al salto regional

El Club Deportivo Villamayor ha presentado este lunes, 12 de octubre, a los equipos que competirán durante la temporada 2026/2027. La entidad inicia el nuevo curso con 15 equipos y 230 jugadores y con la ilusión de conseguir que alguno de ellos dé el salto a categoría regional.

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El acto ha contado con la presencia de los concejales del Ayuntamiento de Villamayor Salvador Ruano y María José García Amaro, que han acompañado al club en el inicio de una nueva campaña deportiva.

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Fundado en 1993, el CD Villamayor cuenta con una estructura formada por 30 entrenadores y delegados, dos coordinadores y siete directivos. El objetivo es seguir creciendo deportivamente y luchar por nuevos títulos en las distintas categorías provinciales, después de los éxitos cosechados en temporadas anteriores.

Más allá de la competición, el club mantiene su apuesta por la formación de los jóvenes a través de valores como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y la deportividad, con la implicación de las familias como uno de los pilares fundamentales de la entidad.

Nuevas gradas para los aficionados Una de las principales novedades de esta temporada es la puesta en servicio de las nuevas gradas del campo de fútbol, que permitirán a familiares y aficionados disfrutar de los encuentros con mayor comodidad.

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Esta mejora se suma a otras actuaciones realizadas en las instalaciones deportivas, como las mejoras en el aparcamiento, el cerramiento del recinto y la instalación de luminarias.