La Biblioteca de Santa Marta gana el premio María Moliner por su programa de dinamización lectora por sexta vez

La vigésimo quinta edición del Premio María Moliner de Animación a la Lectura convocado por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha premiado por sexta vez al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes por su programa de dinamización a la lectura correspondiente al curso 25/26.

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De este modo, se premia a todas las actividades realizadas a lo largo del curso, tanto dentro de las instalaciones como fuera, incluyendo este programa un taller de escritura creativa, tertulias teatrales, el Club de Lectura, diferentes presentaciones de libros, exposiciones, sesiones de bebecuentos y cuentacuentos, talleres de animación a la lectura para niños y actividades de captación y formación de usuarios entre otras actividades.

Durante el curso, se ha hecho especial hincapié en eventos relacionados con Carmen Martín Gaite, muy vinculada a Santa Marta de Tormes y donde se celebró en 2025 el quinto centenario de su nacimiento. Asimismo, Santa Marta ha recibido por este programa una dotación económica de 2.777 euros que deberá ir destinada a la compra de libros y publicaciones periódicas, reconociendo así la labor de aquellas bibliotecas que desarrollen un proyecto único que contemple acciones de animación a la lectura, eficiencia y labor bibliotecaria, la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías.

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