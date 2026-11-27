El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado las obras de la primera fase del proyecto del Centro de Emprendimiento y Empresa. En concreto, los trabajos contemplan la construcción de la primera de las tres unidades de desarrollo que integrarán las instalaciones ubicadas en la avenida de La Serna.

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En este primer edificio se habilitará un espacio de coworking pensado para impulsar el emprendimiento y atraer empresas al municipio, un espacio al que, en un futuro, se sumarán uno para la aceleración de empresas, y otro para la implantación de empresas consolidadas.

El Centro de Emprendimiento y Empresa será una realidad gracias a una inversión conjunta de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento que, en esta primera fase del proyecto, invertirán 1.784.371 euros.

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Se trata de una infraestructura única ideada para fortalecer el tejido empresarial de Santa Marta que forma parte de la estrategia municipal ‘Santa Marta Tech City’, concebida para transformar progresivamente el municipio en un ecosistema de innovación con capacidad para atraer empresas de base tecnológica y fomentar el emprendimiento cualificado.