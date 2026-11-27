En concreto, las obras afectan a distintos tramos de las calles Juan Padilla, Juan Bravo y Obispo Acuña que se encuentran en los accesos del Museo de la Moto, la Escuela de Idiomas y la Escuela Municipal Infantil. También son vías cercanas a servicios deportivos como la zona de las Nieves, el pabellón Francisco Samaniego ‘Fay’ y las piscinas municipales.

La actuación contempla la extensión de una capa de aglomerado asfáltico y el posterior riego de imprimación, así como la puesta a cota de todos los registros afectados y la reposición de la pintura y la señalización de las calles.

Con esta obra, que se sufragará con cargo al Plan de Apoyo Municipal de la Diputación de Salamanca, se mejoran los accesos de varias instalaciones municipales, garantizando la seguridad de conductores y peatones, mejorando las condiciones de las calles