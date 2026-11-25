Aldeatejada ya está lista para celebrar las fiestas en honor a su patrona, Santa Bárbara, que se desarrollarán del 4 al 6 de diciembre. La programación combina las tradiciones y los encuentros populares con propuestas de entretenimiento que incorporan nuevas tecnologías, además de contar con la implicación del tejido asociativo del municipio.

Publicidad Publicidad

Las fiestas arrancarán el viernes, 4 de diciembre, a las 14:00 horas, con uno de los acontecimientos más destacados de esta edición: el nombramiento oficial del Centro Cultural ‘Rafael Rivas’, ubicado en las antiguas escuelas del municipio y concebido como un nuevo espacio expositivo que contribuirá a enriquecer la oferta cultural de Aldeatejada.

A continuación, a las 14:30 horas, se celebrará una comida dedicada a los mayores del municipio, que disfrutarán de una tarde de convivencia con música, baile y bingo en el Centro de Día.

Publicidad Publicidad

La programación cultural continuará a las 18:00 horas en la Biblioteca con un espectáculo de magia y humor familiar a cargo de Gele Rodrigo, mientras que a las 20:00 horas el Centro de Día acogerá el espectáculo de humor teatralizado ‘El abuelo’, de Jes Martin’s, dirigido a todos los públicos.

La primera jornada festiva concluirá con la verbena Malibu, a partir de las 23:00 horas en el frontón, y la discoteca Infiniti, desde las 3:30 horas.

El sábado, 5 de diciembre, la música tomará las calles y los establecimientos hosteleros de Aldeatejada con la charanga Queloques Band, que recorrerá los bares del municipio entre las 13:00 y las 16:00 horas.

Publicidad Publicidad

A las 15:00 horas tendrá lugar una comida en el frontón municipal, seguida del café y el postre ofrecidos por las asociaciones Bobola y Garduñas con Peineta, con la animación musical de la electrocharanga Lokomotores.

Los más pequeños serán también protagonistas de la jornada con una amplia oferta de actividades en el pabellón municipal, entre las 16:00 y las 20:00 horas, que incluirá hinchables, simuladores de carreras (Sim Racing) y karts ecológicos, combinando el entretenimiento tradicional con experiencias tecnológicas.

La música volverá a centrar la programación nocturna con la actuación de la orquesta ‘La búsqueda’, a partir de las 23:00 horas en el frontón, y la discoteca Infiniti, desde las 3:30 horas.

Cartel Fiestas De Santa Bárbara En Aldeatejada El domingo, 6 de diciembre, la programación recuperará su carácter más tradicional con la celebración, a las 12:30 horas, de la misa y posterior procesión en honor a Santa Bárbara. A las 13:30 horas, la Asociación Santa Bárbara ofrecerá un caldito y un ágape, antes de la comida popular prevista para las 14:30 horas en el frontón. La tarde estará dedicada nuevamente a la convivencia vecinal, con música, karaoke y bingo a partir de las 16:30 horas.

Además, entre las 16:00 y las 20:00 horas, el pabellón municipal acogerá una nueva sesión de actividades infantiles con hinchables, Laser Tag y Drone Soccer, una modalidad deportiva que combina la tecnología de los drones con la competición por equipos. Para participar en esta última actividad será necesario realizar una inscripción previa a través de la web dronesoccerarena.es.

Las personas interesadas en participar en las comidas populares del sábado y del domingo podrán adquirir sus tickets en el Ayuntamiento y en el pabellón municipal, desde hoy y hasta el 3 de diciembre, por un precio de cuatro euros por comida.