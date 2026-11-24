Con motivo de la programación de Carbajosa de la Sagrada en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25N, el Ayuntamiento ha presentado la publicación ‘Relaciones que sí. Guía para no perderte’, un nuevo material preventivo y de apoyo dirigido especialmente a la población joven del municipio y elaborado gracias al trabajo y la implicación del Centro Joven de Carbajosa.

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Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad, la concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Noemí Fernández Castaño, ha visitado el espacio de Secundaria del CEIP Pablo Picasso, donde ha hecho entrega de varios ejemplares del folleto a su jefe de Estudios, Alberto González Hernández. Con esta iniciativa, el Consistorio busca acercar este recurso directamente a las aulas de Educación Secundaria para facilitar el trabajo de sensibilización con el alumnado.

Fruto de la experiencia y el contacto diario del Centro Joven con la juventud del municipio, la guía destaca por "un diseño moderno, ágil y muy visual, pensado y adaptado también a formatos digitales para facilitar su difusión a través de las redes sociales y maximizar su alcance entre adolescentes y jóvenes. Alejada de discursos aleccionadores, bajo lemas como 'sin juzgarte, sin rollos, sin mandarte nada, tú decides', la publicación conecta con los códigos y canales habituales de la juventud".

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A través de ejemplos reales y dinámicas participativas, el folleto ofrece un cuestionario inicial (‘Check rápido’) para reflexionar sobre actitudes cotidianas en pareja o entre amistades, contrastando el respeto a la libertad individual frente a conductas como los celos, el control del móvil o la presión en redes, propuestas interactivas con perfiles y simulaciones reales de WhatsApp para identificar de forma práctica qué dinámicas "suman" bienestar y cuáles "restan" o suponen una señal de alerta, así como herramientas prácticas y claves sencillas para entenderse, aprender a poner límites a tiempo y conocer los recursos reales de apoyo disponibles en caso de necesitar ayuda.

Durante la entrega del material en el centro educativo, la concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Noemí Fernández Castaño, ha destacado la necesidad de hablar el mismo lenguaje que la juventud para que la prevención sea verdaderamente eficaz: "Queríamos crear una herramienta útil, cercana y totalmente aterrizada en el día a día de nuestros jóvenes, algo que ha sido posible gracias al trabajo y la cercanía del Centro Joven de Carbajosa. Gran parte de sus relaciones se construyen y se gestionan a través del móvil, de WhatsApp o de las redes sociales, y es fundamental que sepan identificar desde el principio qué es una relación sana y qué conductas, aunque a veces se disfracen de cariño o preocupación, esconden formas de control".

Asimismo, el Alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, ha puesto en valor la colaboración con el instituto del municipio para hacer llegar este recurso a los estudiantes: "Este folleto nace como un material de apoyo directo para nuestra juventud, para darles herramientas prácticas que les ayuden a poner límites y a elegir siempre vínculos que les hagan sentir en paz y bien consigo mismos. Contar con la implicación de la Sección de Carbajosa del IES Torres Villarroel es clave para que este mensaje cale en las aulas".