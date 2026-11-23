El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha aprobado por unanimidad en el pleno el estudio detalle del sector SUR-AE-PAS-1 «Los Paúles» (parcelas P1, P3 y P4). Esto supondrá que se podrá implantar una unidad de suministro de combustibles para automóviles, en este caso una gasolinera con dos surtidores y túnel de lavado, que ocupará una parcela de suelo urbano consolidado de 1.000 metros.

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El desarrollo de este sector, ubicado en el límite del término municipal con Santa Marta de Tormes y que acaba de abrir nuevos establecimientos de comercio, es importante, según el alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, ya que tiene como objetivo "seguir desarrollando esa zona comercial tan importante para Carbajosa". Todo ello en un plan parcial que también incluye vivienda.

En la misma sesión, el pleno ha dado luz verde por unanimidad a la propuesta de Alcaldía para solicitar una jura de bandera para personal civil a la Subdelegación de Defensa en Salamanca. El alcalde ha explicado que el objetivo es mostrar la intención de favorecer este evento antes de formalizar la petición oficial y ha apuntado a que probablemente se celebre en 2028. "Me parece un acto institucional oportuno en Carbajosa porque hay gente que quiere participar", ha señalado.

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Pleno Ordinario 23 N Carbajosa Por otro lado, el Pleno ha sacado adelante la moción conjunta presentada inicialmente por PP, PSOE, VOX y el concejal no adscrito para impulsar un Pacto de Estado por la Dependencia y los Cuidados. La iniciativa busca instar a las administraciones competentes a alcanzar este acuerdo y ha contado con los votos a favor de Partido Popular, Partido Socialista y el concejal no adscrito. Por su parte, VOX finalmente se ha abstenido tras haber votado en contra previamente. La concejala de Sanidad y Servicios Sociales, Noemí Fernández, ha defendido que "la dependencia y los cuidados deben constituir una prioridad de Estado".

En el apartado de mociones, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sara Sánchez Hernández, ha presentado una propuesta dirigida a la Junta de Castilla y León tras denunciar que, "pese a los distintos anuncios realizados en los últimos años, siguen sin existir actuaciones concretas ni fechas definidas para este proyecto". Sánchez Hernández ha reclamado trasladar conjuntamente desde el Ayuntamiento cuatro peticiones a la Administración autonómica: que el actual consultorio médico pase a tener la consideración de Centro de Salud, que se impulse la construcción del módulo de urgencias anexo con un calendario tentativo, que se incluya una partida presupuestaria específica en los presupuestos de 2027 y que se dé traslado de estos acuerdos a la Consejería de Sanidad y a los grupos de las Cortes de Castilla y León.

La moción ha sido rechazada con los votos en contra del Partido Popular y de VOX, frente al voto favorable del PSOE. La concejala de Sanidad, Noemí Fernández, ha agradecido que en esta ocasión la oposición no hablara de carencias y pusiera en valor que el equipo de Gobierno "ha hecho los deberes" con la cesión de los terrenos para la ampliación. No obstante, ha explicado que "presentar una moción para que se impulse lo que ya está impulsado no tiene sentido". Ha recordado que la conversión en Centro de Salud exige licitar un proyecto de obra con plazos legales y técnicos que «no se pueden inventar de forma tentativa».

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Fernández ha destacado también el trabajo conjunto con la Administración autonómica y la próxima puesta en marcha del servicio de podología, al que la Junta ya ha dado luz verde. Además, ha asegurado que, aunque ya se funciona como centro de salud en muchos servicios, el equipo de Gobierno va a seguir trabajando por mejorar la calidad del servicio sanitario y no va a prestarse a ningún tipo de «desgaste político».