Aldeatejada también tendrá programación especial para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de concienciar y sensibilizar a vecinos de todas las edades a través del entretenimiento y la cultura.

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Las actividades se desarrollarán el miércoles 25 de noviembre y arrancan a las 11:00 horas en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes con el encuentro de adultos ‘Mujeres con voz propia’. Durante la sesión, se procederá a la lectura del poema de Gioconda Belli ‘Y Dios me hizo mujer’ que dará paso a un espacio de reflexión sobre la igualdad y el respeto y a otra actividad conjunta de elaboración de un mural relacionado con el texto.

A las 17:00 horas se ha programado, también en la biblioteca, el cuentacuentos ‘El bosque donde nadie gritaba’ seguido de un taller para involucrar a todos los miembros de la familia en esta jornada de concienciación y sensibilización.

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Para cerrar la programación conmemorativa del 25N, y como ya viene siendo habitual, los vecinos de Aldeatejada se reunirán en la puerta del Ayuntamiento a las 19:00 horas para proceder a la lectura del manifiesto contra la violencia de género.

Además de estas actividades organizadas por el Ayuntamiento, y a partir del 23 de noviembre. La Asociación de Mujeres Garduñas con Peinetas instalará en distintas calles del municipio, una exposición en memoria de todas las víctimas de violencia de género.