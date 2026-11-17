Villamayor ha organizado la Fiesta de la Castañada, que se celebrará el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 17:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Bajo el lema «Tradición que nos une», la jornada propone una tarde de encuentro y diversión para compartir en familia y mantener vivas las costumbres populares.

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La castañada, conocida también como magosto en distintas zonas de España, está vinculada a la recogida de las castañas y a las celebraciones del otoño. La costumbre de reunirse para asarlas y compartirlas ha convertido esta fiesta en una ocasión de convivencia entre vecinos, familiares y amigos, transmitida de generación en generación.

Con ese espíritu, la celebración de Villamayor combinará tradición, animación y música en una programación abierta a todas las edades. La fiesta comenzará a las 17:00 horas con la inauguración y apertura de una exposición itinerante. A las 17:30 horas, un pasacalles con tamborilero, la mascota Asadina y las castañeras llenará de ambiente la jornada.

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Los más pequeños tendrán su espacio a las 18:00 horas, con juegos y animación infantil. A las 18:30 horas llegará uno de los momentos más esperados: el reparto de castañas, acompañado de música en directo. La tarde continuará a las 19:30 horas con una disco móvil, antes del cierre de la fiesta, previsto para las 20:00 horas.

El Ayuntamiento anima a toda la población a acercarse a la plaza y participar en una celebración que pone en valor nuestras tradiciones y ofrece una oportunidad para disfrutar juntos del otoño.