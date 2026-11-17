Santa Marta de Tormes se une en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Santa Marta con programación protagonizada fundamentalmente por los alumnos de Infantil y Primaria de los tres colegios del municipio.

Publicidad Publicidad

Así, la jornada del miércoles 25 de noviembre comenzará a las 11:30 horas con la ya tradicional Marcha por la Igualdad con salida desde los colegios San Blas, Carmen Martín Gaite y Miguel Hernández, y con llegada a la plaza de España, donde se encontrarán todos los escolares de Santa Marta. Una vez allí, los niños serán los encargados de proceder a la lectura del Manifiesto contra la Violencia de Género.

Por la tarde, la programación se abre a todos los públicos gracias a la compañía Kamaru Teatro que a las 19:00 horas llega al Auditorio Enrique de Sena con su obra “¡Papá! ¡¡Quiero ser caballera!!”. La entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo.

Publicidad Publicidad

Además, estas actividades se complementan con una nueva edición del concurso Pequeños Talentos por la Igualdad dirigido a los alumnos de 1º a 6º de Primaria de los tres centros escolares de Santa Marta. Un certamen que se enfoca en explorar qué significa para el alumnado el concepto de igualdad a través de la creatividad.

Mediante cualquier tipo de disciplina artística y material, los participantes, ya sea de manera individual o en grupo, podrán representar la idea que tienen sobre la igualdad. Los trabajos deberán presentarse en cada centro educativo hasta el 24 de noviembre para poder optar a los tres premios que se han establecido y que constan de diferentes lotes de material escolar. La entrega de premios del concurso Pequeños Talentos por la Igualdad se celebrará el 1 de diciembre a las 17:00 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Marta.