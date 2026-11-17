Villamayor ya lo tiene todo listo para Santa Cecilia, patrona de la música, con una propuesta elaborada por la Escuela de Música de la localidad y la Concejalía de Cutlura. Así, este 20 de noviembre niños y mayores podrán compartir una jornada llena de ritmo, aprendizaje y diversión en el pabellón Dori Ruano de la localidad.

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Aunque la festividad de Santa Cecilia se celebra el domingo 22 de noviembre, las actividades se adelantan al viernes para facilitar la participación del alumnado, las familias y el público en general.

La programación ha sido presentada por Blanca Fragua, directora de la Escuela Municipal de Música; Ángela Ispierto, jefa de estudios; y María José García Maro, concejala de Cultura. Durante la semana dedicada a Santa Cecilia, los alumnos de la Escuela disfrutarán de talleres y actividades extraordinarias que complementarán sus clases habituales. La celebración culminará con una tarde participativa en la que la invitación se amplía a todo el municipio: niños, jóvenes y adultos podrán descubrir que hacer música juntos está al alcance de todos.

La jornada del viernes comenzará a las 17:00 horas con un taller de batucada y pasacalles, con capacidad para la participación de hasta 500 personas. Los asistentes recibirán una formación básica para familiarizarse con los instrumentos y aprender los ritmos que después interpretarán en grupo. A continuación, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la batucada saldrá a las calles para llenar Villamayor de música y animación.

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La propuesta invita especialmente a los niños y a sus familias a vivir la celebración desde dentro, formando parte de una gran agrupación de percusión. No será necesario tener conocimientos musicales previos: bastará con acercarse con ganas de aprender, seguir el ritmo y disfrutar de una experiencia compartida

A las 18:30 horas, la actividad continuará en el pabellón Dori Ruano con un taller de percusión corporal. Palmas, movimientos y coordinación servirán para descubrir las posibilidades musicales del propio cuerpo en una sesión abierta a la participación del público.

La tarde concluirá a las 19:15 horas con un taller de cajón flamenco, una oportunidad para iniciarse en los sonidos y ritmos de un instrumento muy presente en el flamenco. Este último taller contará con 35 plazas, con preferencia para los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Quienes dispongan de cajón propio podrán llevarlo para participar en la actividad.