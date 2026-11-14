El Ayuntamiento de Santa Marta ha ejecutado las obras para la renovación de las tuberías en las calles de acceso a la Escuela Infantil, unos trabajos que también afectan a otros servicios municipales como la Escuela de Idiomas y espacios deportivos como el Pabellón Francisco Samaniego "Fay" o las piscinas, así como el cementerio, las pistas deportivas de Las Nieves y dos parques infantiles. Con esta intervención se pretende garantizar un mejor servicio y evitar averías en estas zonas muy utilizadas por las familias del municipio.

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En concreto, se ha procedido a renovar 178 metros de tuberías en el Paseo Alcalde José Sánchez y en la calle Francisco Maldonado, donde también se sustituirán distintos elementos de la red como las válvulas, las acometidas, las arquetas y los desagües. Se trata de un tramo de red clave para el acceso y el funcionamiento diario de estos equipamientos públicos.

Las obras suponen una inversión de 48.386 euros que se sufragarán con cargo al Plan de Apoyo Municipal de la Diputación de Salamanca. Este programa provincial permite a los ayuntamientos acometer mejoras en sus redes de servicios básicos, como el agua y el saneamiento, que de otro modo serían más difíciles de abordar con recursos propios.