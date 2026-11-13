El Euromillones deja un premio de 20.498 euros en el Leclerc

El sorteo de Euromillones de este viernes, 13 de noviembre de 2026, ha dejado un premio de 20.498,31 euros en el Centro Comercial Leclerc,

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Allí, se ha validado uno de los ocho boletos acertantes de tercera categoría (5 números y 0 estrellas) registrados en toda Europa.

El boleto premiado ha sido sellado en el punto de venta situado en el Centro Comercial Leclerc, en la avenida E. Leclerc, número 1, local 11.

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