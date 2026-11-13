El Índice de Precios de Consumo (IPC) referente al mes de octubre han sido publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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En esta ocasión, en Salamanca se ha registrado una subida del 5,7 por ciento, contribuyendo a la subida de Castilla y León, que se posiciona con la tasa más alta de España, junto con Castilla-La Mancha y Galicia.

Por lo que se refiere a la variación mensual, los precios aumentaron un 0,6 por ciento (a nivel de la comunidad). Salamanca también es una de las provincias que regenta un mayor porcentaje en la subida de los precios a nivel nacional, por delante de otras ciudades como Barcelona, Valencia e incluso Madrid.

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Según los datos del INE, la ropa, el calzado, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se han encarecido en octubre como parte de una lista que encabeza el transporte, siendo el grupo donde más subieron los precios en la comparativa interanual en Castilla y León.

En concreto, en Salamanca un 11,1 por ciento subió el transporte, seguido de la vivienda (agua, electricidad, gas y otros combustibles), con un 9,7 por ciento, restaurantes y alojamiento, con un 4,9 por ciento, información y comunicaciones y actividades recreativas, deporte y cultura, con un 6,4 por ciento en ambos casos; el vestido y calzado lideran la lista con un 15,6 por ciento. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron también un 0,9 por ciento.

Burgos y Salamanca se posicionan entre las princiales ciudad al alza en la Comunidad, seguidas de León, con un 5,4 por ciento; Segovia, con un 5,2 por ciento; Soria y Valladolid, con un 5,1 por ciento; Palencia, con un 4,9 por ciento, y Ávila, con un 4,8 por ciento. Zamora registró el menor incremento, con un 4,6 por ciento.