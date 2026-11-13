El PSOE de Salamanca en el inicio de campaña electoral: “Ya se palpa, ya se huele, que vamos a ganar las elecciones”

Pistoletazo de salida a quince días intensos con un objetivo claro: el 29 de noviembre. El PSOE de Salamanca ha dado inicio a la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles en la Puerta de Zamora.

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Previamente, los cabeza de lista al Congreso y al Senado, David Serrada y Carlos Fernández Chanca, han estado acompañados por otros cargos del PSOE de Salamanca en un acto en el Parador de Salamanca donde han adelantado a los medios de comunicación el inicio de esta campaña que ha dado comienzo a las 00:00 horas de este viernes.

Ambos candidatos se han mostrado seguros de las posibilidades del partido de cara a las elecciones generales: “Se palpa, que ya se huele, que vamos a ganar las elecciones. Lo tengo clarísimo que vamos a ganar las elecciones, no solo lo dice el CIS, sino que lo dice la calle, lo dice los barrios, lo dice las asociaciones. Lo tengo clarísimo”, ha asegurado el candidato al Senado Carlos Fernández Chanca.

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De hecho, Fernández Chanca va más allá, puesto que se muestra convencido de que Pedro Sánchez gobernará a partir del 29 de noviembre, “para seguir reforzando los avances que hemos marcado durante estos casi ocho años. Vamos a salir a la calle a informar, a comunicar, a sensibilizar y a decir que el PSOE está en disposición de ganar y gobernar el próximo 29 de noviembre”.

La candidata a la alcaldía por el PSOE de Salamanca, María Sánchez, pega carteles en la Puerta de Zamora

David Serrada: “Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del Gobierno de España y todos y todas tenemos que salir a votar al Partido Socialista” Esa misa convicción comparte David Serrada, quien, además, ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años y ha asegurado que el PSOE afronta la campaña “con la cabeza muy alta”. El candidato al Congreso ha reivindicado las inversiones realizadas en la provincia y ha puesto como ejemplo los nueve millones de euros destinados a formación, que, según ha señalado, han beneficiado a 3.200 jóvenes salmantinos.

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También ha destacado la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, superior al 60 % durante los últimos años, y el incremento del 9 % en las retribuciones de los empleados públicos. “Este Gobierno tiene una hoja de servicio muy digna para nuestra provincia”, ha afirmado.

En materia de infraestructuras, Serrada ha defendido que algunas de las principales demandas de Salamanca se han ejecutado o se encuentran en ejecución. En tono irónico también ha hablado de trenes, puesto que es una de las reivindicaciones que suele hacer el PP de Salamanca: “Podemos hablar de trenes, de muchos, pero hay que hablar de uno fundamental, el tren que tiene que promocionar y mover el empleo en nuestra provincia. Es lo que nos interesa a los socialistas en Salamanca, un tren que nos garantiza que los jóvenes de Salamanca puedan hacer su proyecto vital”.

La vivienda ha sido otro de los asuntos que ha señalado como prioritarios. El socialista ha reclamado ampliar el parque público y abaratar los alquileres en Salamanca, cuyo precio, según sus datos, ha aumentado un 8 % en el último año. En cuanto al empleo, ha asegurado que la provincia necesita un revulsivo y ha defendido que el PSOE es la alternativa para conseguirlo: “Cada día que pasa, hay cinco afiliados nuevos en Salamanca, pero nuestra provincia es la que menos emplea genera de Castilla y León”.

En esa línea ha insistido en la subida del salario mínimo:” Había muchos agoreros en la provincia. Decían que se iban a cerrar empresas y todo eso se ha demostrado que era mentira. En Salamanca cada vez hay más empleo y trabajadores mejor remunerados”.

Serrada también ha aludido a la necesidad de hacer algo por la brecha de género en el mercado laboral salmantino, asegurando que las mujeres representan el 60 % de las personas desempleadas.

El candidato ha planteado las elecciones del 29 de noviembre como una decisión entre “un país que avance y progrese o un país que retroceda”. Frente a quienes, según sus palabras, piden sacrificios y anuncian recortes, ha defendido un Gobierno que apueste por las conquistas sociales y ha señalado a Pedro Sánchez como la persona que debe continuar al frente del Ejecutivo.

El candidato socialista ha resumido en dos ingredientes la receta de la campaña electoral, “el primer ingrediente es movilización, y el segundo ingrediente es concentración”. Una movilización que, ha añadido, “implica que todos los salmantinos y salmantinas que tengan ambición por seguir conquistando mejoras y derechos sociales, que quieran seguir pensando que nuestra provincia tiene un

futuro, vayan a votar”.