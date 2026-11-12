Acelerar el Corredor Atlántico, reabrir la Ruta de la Plata y más seguridad ferroviaria, compromiso del Partido Popular

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El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha exigido una “reconstrucción nacional” tras las elecciones del 29N que repare “la erosión que han sufrido los pilares de nuestro sistema democrático por parte de Pedro Sánchez”. Carbayo ha mantenido un encuentro con los medios, acompañado por los candidatos al Congreso y al Senado, en el que se ha comprometido “a dar la vuelta al desastre de Sánchez” garantizando que “si si alguien puede acometerla es Feijóo y este partido”.

Carlos García Carbayo ha destacado el compromiso de su partido por acelerar los tramos pendientes del Corredor Atlántico y de la Ruta de la Plata, modernizar la red convencional y mejorar la seguridad y fiabilidad ferroviarias. “El programa electoral del Partido Popular establece expresamente que se acelerarán los tramos pendientes del Corredor Atlántico y de la Ruta de la Plata. Además de modernizar la red convencional y mejorar sus servicios. También sitúa el mantenimiento, la seguridad y la fiabilidad del ferrocarril entre las prioridades, por fin”, ha afirmado.

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Por su parte, en materia de vivienda, el PP plantea una respuesta basada fundamentalmente en aumentar la oferta, con un millón de viviendas nuevas y la movilización de suelo público y privado, así como agilizar el planeamiento, reducir los plazos de las licencias y fomentar la rehabilitación. Además, también se comprometen a combatir la ocupación “en 48 horas a la calle”.

En cuanto a las zonas rurales, el presidente del PP salmantino propone “un gran pacto nacional para el campo, mantener una PAC bien financiada, mejorar los seguros agrarios y proteger los ingresos de agricultores y ganaderos frente a las oscilaciones del mercado”. Además, ha añadido “algo muy importante, exigir a las importaciones unas condiciones de producción y seguridad equivalentes a las aplicadas a nuestros productores. Esta es otra de las claves y una petición expresa de nuestros agricultores y ganaderos. Solo podremos garantizar el futuro del medio rural si los jóvenes encuentran oportunidades para quedarse”. A estas propuestas se unen ventajas fiscales para quienes vivan e inviertan en las zonas rurales y como herramienta contra la despoblación.

Carbayo ha vinculado el desarrollo tecnológico y logístico de Salamanca con los incentivos a la investigación, la transferencia del conocimiento y la disponibilidad de capacidad eléctrica. Ha explicado que el programa contempla anticipar la capacidad de las redes en zonas industriales, tecnológicas y logísticas para evitar que la falta de conexiones frene nuevas inversiones. Una medida “especialmente importante para Salamanca, donde en estos momentos carecemos de mayor capacidad eléctrica y sin ella no vamos a poder emprender nuevas organizaciones ni, sobre todo, grandes empresas se van a poder establecer en nuestra ciudad”.

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En fiscalidad, ha apuntado la reducción del IRPF de las rentas medias y bajas y su adaptación a la inflación. Para los nuevos autónomos, ha destacado la exención de cuota durante el primer año y mantener un IVA reducido sobre los productos básicos. Además, ha señalado el compromiso de reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesionales de riesgo.