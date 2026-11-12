CSIF denuncia un trato privilegiado a CESM en las negociaciones de Sacyl

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha denunciado a la Consejería de Sanidad por alcanzar un acuerdo bilateral con el sindicato médico CESM sobre las condiciones laborales y retributivas de los facultativos de Sacyl sin contar con el resto de organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Sanidad.

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CSIF considera "intolerable" que la Junta establezca una vía de negociación exclusiva con una única organización para abordar cuestiones como la jornada laboral, las retribuciones, la carrera profesional o la cobertura de plazas de difícil provisión. El sindicato advierte de que esta decisión puede generar desigualdades entre los profesionales sanitarios y dejar fuera de las negociaciones las reivindicaciones de otras categorías.

La organización aclara que no está en contra de mejorar las condiciones laborales de los médicos, pero rechaza que estas mejoras se acuerden mediante pactos particulares al margen de los cauces de negociación colectiva. "La sanidad pública no puede convertirse en un sistema de negociaciones a la carta", advierte CSIF.

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El sindicato también cuestiona la creación de una Mesa Técnica sobre la Profesión Médica si termina funcionando como un órgano paralelo que sustituya las competencias de la Mesa Sectorial. Recuerda que cualquier medida que afecte a las condiciones de trabajo debe negociarse con todas las organizaciones sindicales legitimadas.

Además, CSIF reivindica que las mejoras laborales y retributivas deben tener en cuenta al conjunto de los trabajadores de Sacyl, entre ellos enfermeras, técnicos sanitarios y no sanitarios, TCAEs, celadores y personal de administración, gestión y servicios.

Ante esta situación, la organización sindical exige a la Consejería de Sanidad que facilite el contenido íntegro del acuerdo firmado con CESM, explique su alcance y lleve a la Mesa Sectorial todas aquellas medidas que deban negociarse en este órgano.