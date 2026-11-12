Arrancan los trabajos para reducir el calor y el consumo energético del centro Julián Sánchez ‘El Charro’

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este jueves los trabajos de mejora del consumo energético y del confort térmico en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez ‘El Charro’. Esta actuación permitirá que las más de 150.000 personas usuarias de este centro, tanto del pabellón deportivo como de los servicios municipales y del salón de actos, puedan “disfrutar de un entorno más agradable, sostenible y eficiente”.

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De la misma manera, tal y como apuntan desde el consistorio, esta reforma podrá provocar un ahorro de 16.000 euros al año, dando continuidad a las mejoras ya acometidas en la cubierta con la instalación de placas solares y parábolas térmicas.

Así, con un presupuesto de adjudicación de 798.655,26 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su AgendaUrbana.

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Además, la actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y erritorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En este sentido, para el desarrollo de ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros.

Principales actuaciones Entre las principales actuaciones integradas en esta reforma, que busca solucionar el incremento de temperatura que aumenta por la insolación y las como grandes pérdidas energéticas cuando el edificio no recibe la luz solar, se encuentra la incorporación de una estructura con toldos de lona microperforada, fijados sobre guías. Así, se permitirá el paso de luz natural y mantiene la visibilidad hacia el exterior.

“De esta forma, el tejido frena hasta el 97% del calor de la radiación directa, lo que permite reducir la ganancia térmica en más de un 40%”, añaden desde el Ayuntamiento de Salamanca.

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Cabe destacar que este sistema de toldos estará automatizado, produciéndose la subida y bajada automática según las condiciones de viento, sol o temperatura. Esto es posible gracias a sensores que también permitirán el control remoto mediante mando o aplicación móvil.

Además, al situarse los toldos a un metro de distancia de la fachada de cristal y hormigón, no sólo permite la apertura de ventanas existentes sin interferencia, sino que también se crea una cámara de aire ventilada.

Por otro lado, el proyecto contempla la instalación de un sistema fijo de lamas en la cristalera, de manera que se reduzca drásticamente el aumento de temperatura sin perder claridad y evite los problemas de deslumbramiento a las personas que están practicando baloncesto. También incluye la eliminación del tramo de la fachada de vidrio del lateral para incluir una puerta corredera que permita reducir la temperatura del pabellón.