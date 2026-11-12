La crecida del Tormes deja nueve avisos por riesgo de inundación en el inicio del año hidrológico

El río Tormes ha sido el principal protagonista del primer episodio de avenidas del actual año hidrológico, que ha dejado doce avisos hidrológicos por riesgo de inundación entre las provincias de Ávila y Salamanca.

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La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha activado estas alertas entre los días 10 y 12 de noviembre, coincidiendo con el paso de las borrascas Bruna y Charles. De los doce avisos registrados, tres fueron rojos, uno naranja y ocho amarillos.

El Tormes ha concentrado nueve de estas alertas en diferentes puntos de control y ha alcanzado el mayor caudal de todo el episodio, con 964,25 metros cúbicos por segundo a su paso por El Barco de Ávila durante la tarde del 10 de noviembre.

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Además del Tormes, los otros dos ríos afectados han sido el Támega, que ha registrado un aviso amarillo, y el Mayas, con otras dos alertas del mismo nivel.

Los avisos rojos corresponden a crecidas excepcionales con desbordamientos generalizados, mientras que el nivel naranja advierte de aumentos inusuales del caudal y el amarillo señala niveles superiores a los habituales.

Ante esta situación, la CHD ha trasladado ocho partes de avenidas a los organismos y entidades implicados, entre ellos Protección Civil, dentro del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl).