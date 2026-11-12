Mañueco defiende a Feijóo para "poner a España a funcionar" y acabar con el Gobierno de Sánchez

El Partido Popular de Salamanca ha dado comienzo a la campaña electoral con un acto que ha contado con la presencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente provincial de la formación, Carlos García Carbayo, y los candidatos al Congreso y al Senado, Carmen Seguín y Bienvenido de Arriba. Una cita en la que los populares han centrado buena parte de sus mensajes en reclamar un cambio de Gobierno en España y presentar a Alberto Núñez Feijóo como la alternativa a Pedro Sánchez.

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Mañueco ha sido el encargado de cerrar el acto y lo ha hecho elevando el tono electoral. "Arranca la campaña más decisiva de los últimos años. Estamos viviendo un momento crucial en nuestro país, nunca el cambio fue tan necesario", ha asegurado, antes de reclamar a los ciudadanos que el próximo 29 de noviembre utilicen las urnas para poner fin a los ocho años de Gobierno socialista.

"Es el momento de enseñarle la puerta de salida al peor Gobierno de la democracia, el que ha deteriorado más los servicios públicos de nuestra tierra y el que más ha abandonado a Salamanca", ha afirmado. No obstante, el presidente autonómico ha advertido de que no basta con decidir a quién se quiere sacar de la Moncloa, sino que también es importante elegir quién debe ocuparla. En este sentido, ha defendido que "solo hay una persona capaz" de enderezar el rumbo del país: Alberto Núñez Feijóo.

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El dirigente popular ha presentado al presidente nacional del PP como un líder experimentado y preparado para "poner a España a funcionar de nuevo". Para explicar qué significa esa idea, ha repasado algunos de los principales problemas que afectan a los ciudadanos: desde la seguridad y el estado de las infraestructuras ferroviarias hasta el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad, el campo y la situación económica de las familias.

Así, ha defendido que los jóvenes deben contar con ayudas para comprar o alquilar una vivienda, que los centros educativos ofrezcan una enseñanza de calidad y que los pacientes puedan acudir a los centros de salud sin tener que afrontar largas listas de espera. También ha reclamado apoyo para agricultores y ganaderos, especialmente para facilitar la incorporación de jóvenes al campo, y ha criticado la subida de los precios y los impuestos.

Mañueco ha insistido en que el cambio debe pasar por recuperar "la buena gestión", con responsables políticos experimentados que sepan administrar los recursos públicos con eficacia. En esta línea, ha cargado también contra los ministros vinculados a Castilla y León, Óscar Puente y Ana Redondo, a los que ha señalado como ejemplos de la "nefasta gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Su mala gestión arriesga la seguridad de las personas, da igual que se suba a un tren o que sea víctima de los maltratos", ha manifestado.

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Además, también ha hecho referencia a la situación de la sanidad y a las listas de espera, aprovechando para cargar contra la ministra de Sanidad, Mónica García. El presidente autonómico ha criticado que los pacientes tengan que acudir a los centros de salud y encontrarse con esperas, atribuyendo parte de esta situación a las huelgas y a la gestión de la ministra, a la que ha calificado de "inútil e incompetente".

El presidente autonómico ha pedido a los asistentes que no den por hecha la victoria y se impliquen durante las dos semanas de campaña. "La única encuesta que vale es la de las urnas", ha recordado, antes de reclamar a los candidatos y militantes que salgan a buscar el voto "a cada casa, a cada pueblo y a cada ciudad". "Hay equipo, hay proyecto, más ganas y más determinación que nunca", ha señalado.

Finalmente, ha reivindicado el papel de Salamanca y Castilla y León en el futuro del país: "Salamanca es el corazón de España y vamos a defender desde aquí el futuro de nuestra tierra y también de nuestro país". "Es el momento de España, el momento de Alberto Núñez Feijóo", ha concluido, antes de despedirse con un "adelante y a por todas".

Seguín reivindica a Feijóo frente al "plató de televisión" de Sánchez Antes de la intervención de Mañueco, la candidata del PP de Salamanca al Congreso, Carmen Seguín, ha centrado su discurso en contraponer la forma de gobernar de Pedro Sánchez con la que, a su juicio, representa Alberto Núñez Feijóo. "¿Qué quiere un país, alguien que domine las redes sociales o alguien que gestione un país?", se ha preguntado al comienzo de su intervención. "España es un gran país, no es un plató de televisión", ha reivindicado.

Seguín ha cuestionado los ocho años de Gobierno socialista y ha puesto sobre la mesa varios interrogantes relacionados con la ausencia de presupuestos, el aumento de la preocupación por la vivienda y las reivindicaciones de Salamanca que, según ha denunciado, siguen sin recibir respuesta. También ha cargado contra las presuntas corruptelas que rodean al Ejecutivo y ha reprochado a Sánchez su ausencia en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. "Feijóo estuvo allí, pero para Pedro Sánchez fue más importante ir a grabar un podcast", ha criticado.

La candidata popular también ha acusado al presidente del Gobierno de anteponer sus intereses personales a los de los ciudadanos y de construir "un muro entre españoles" que el PP pretende "derribar ladrillo a ladrillo". Frente a ello, ha defendido una política dirigida a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, y ha reivindicado el compromiso de los candidatos populares con Salamanca, tanto con la capital como con los municipios más pequeños.

En este sentido, ha puesto en valor las propuestas de Feijóo para la provincia, entre las que ha mencionado el desarrollo del Corredor Atlántico y la recuperación de la Ruta de la Plata. Ha definido al líder nacional del PP como un gobernante "sensato, ambicioso, sereno y respetuoso", además de destacar su experiencia y su capacidad para resolver problemas.

"Los cargos pasan, los presidentes, gracias a Dios, también, y hay que trabajar para que Sánchez pase y España permanezca", ha afirmado antes de concluir que "España merece volver a funcionar" y que Salamanca merece a Alberto Núñez Feijóo.

De Arriba promete auditar "hasta el último céntimo" del gasto público Por su parte, el candidato al Senado, Bienvenido de Arriba, ha centrado su intervención en denunciar las consecuencias que, a su juicio, ha tenido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez para España y, especialmente, para Salamanca. Ha hablado de "abandono" y de un "trato injusto" hacia una provincia que considera olvidada, con inversiones retrasadas y reivindicaciones sin atender.

De Arriba ha asegurado que la situación no es irreversible y ha situado al PP y a Alberto Núñez Feijóo como alternativa. En su discurso, ha acusado a Sánchez de haber perseguido el poder "sin contrapesos", de gobernar sin presentar presupuestos y de levantar "muros entre españoles". También ha llegado a comparar su forma de gobernar con una autocracia.

Entre las principales propuestas que ha defendido se encuentran la creación de un millón de viviendas, la bajada de impuestos y la reducción de la burocracia. El candidato popular ha señalado que la vivienda ha pasado de ocupar el puesto número 16 al primero entre las preocupaciones ciudadanas y ha insistido en la necesidad de facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar.

Asimismo, ha cuestionado la política fiscal del Ejecutivo, al que ha atribuido más de 140 subidas de impuestos y un incremento de la deuda pública. "Han contado con más dinero que nunca, pagamos más que nunca y todo funciona peor. ¿Dónde está el dinero de los españoles? ¿En qué se lo han gastado?", se ha preguntado, antes de comprometerse a que un futuro Gobierno del PP auditará "hasta el último céntimo" del gasto público.

También ha hecho referencia a la entrada de la Guardia Civil en el Ministerio de Igualdad durante esta jornada, cuestionando la gestión de los recursos destinados a las víctimas de violencia machista. "España no necesita más carga para quien levanta el país", ha concluido, defendiendo una economía más competitiva y unos servicios públicos que funcionen.

Carbayo abre la campaña con ironía sobre el CIS El primero en tomar la palabra ha sido el presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, que ha arrancado su intervención con una referencia irónica a los últimos resultados del CIS, conocidos este jueves. "Venía con la corbata de la gala taurina puesta y me han dicho los resultados del CIS y me la he tenido que quitar, meándome de risa porque me iba a ahogar", ha bromeado.

A continuación, ha centrado buena parte de su discurso en cargar contra Pedro Sánchez, al que ha calificado como "el peor presidente que ha tenido España", incluso por delante de José Luis Rodríguez Zapatero. García Carbayo ha asegurado que es "el presidente más peligroso que pudiéramos haber imaginado", pero también "el peor que le podía haber tocado a Salamanca".

El dirigente popular ha acusado al Gobierno central de haberse empleado "con saña" para perjudicar el desarrollo de la provincia, especialmente en materia de comunicaciones ferroviarias, inversiones empresariales y vivienda. "Lejos de mejorar las comunicaciones ferroviarias las ha menguado. No ha invertido un euro en nuestro desarrollo empresarial, restando oportunidades a los jóvenes, y no ha construido las viviendas que prometió porque no le interesan los jóvenes ni las familias", ha criticado.

Por último, García Carbayo ha advertido de que "el futuro de Salamanca está en juego" y ha defendido la necesidad de contar con un presidente del Gobierno que sea capaz de "revertir los desastres de Sánchez".