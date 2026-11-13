Ismael Martín, Julio Norte y Marco Pérez acaparan las miradas en la entrega de trofeos de la XXXVIII Gala Taurina en Salamanca

Desde las 20:00 horas de este jueves 12 de noviembre, el Teatro Liceo de Salamanca ha acogido la 38 Gala Cultural Taurina, un tradicional evento organizado por la Federación de Peñas Taurinas ‘Helmántica’ y el Ayuntamiento de Salamanca, presidido por el alcalde Carlos García Carbayo, destinado a entregar los trofeos correspondientes a la pasada Feria de la Virgen de la Vega 2026.

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Este solemne evento; presentado por la periodista de Salamanca24horas.com Verónica Tapia y por el también periodista Toni Sánchez; tiene el objetivo de entregar varios reconocimientos, en esta ocasión un total de 19 premios a algunos de los profesionales taurinos más destacados durante la feria del mes de septiembre. Entre ellos, se encuentran los galardones otorgados a los matadores de toros Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, Ismael Martín, Marco Pérez, Julio Norte y al rejoneador Diego Ventura.

Verónica Tapia y Toni Sánchez durante la presentación de la Gala

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Además, también han sido reconocidos el picador de toros salmantino Ángel Luis Sánchez y los banderilleros José Andrés Gonzalo y Gómez Pascual, procedentes de Salamanca y Zamora. Además, la gala también ha tenido un espacio para reconocer a las ganaderías salmantinas de Garcigrande y Montalvo.

Por otro lado, el Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo también ha estado presente en la gala debido al recibimiento de un trofeo a “valores del toreo”; mientras que el conocido periodista taurino Fernando Fernández Román, pregonero del evento, también ha sido galardonado por su “defensa y difusión de la fiesta”.