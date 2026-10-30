Baillères asume en solitario la gestión de las plazas de toros de Salamanca, Bilbao, San Sebastián y Logroño

BMF ha oficializado este viernes por la mañana, a través de otro comunicado, la desvinculación de la Casa Chopera con el Grupo BAL. Esta noticia ya se dio a conocer este jueves y generó varias incógnitas con respecto al futuro de las plazas que ambos venían gestionando en conjunto desde que se constituyó hace diez años la sociedad Toreo Arte y Cultura BMF S.L.

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Sin embargo, según información exclusiva a la que ha tenido acceso Salamanca24horas.com, definitivamente es el grupo mexicano BAL, propiedad de la familia Baillères, quien se queda en solitario, asumiendo la gestión directa total, al cien por ciento, de las plazas de Salamanca, Bilbao, San Sebastián y Logroño, que hasta ahora formaban parte de la fusión empresarial entre Casa Chopera y Grupo BAL.

De esta manera, la familia Chopera ya no tiene ninguna vinculación con la gestión a futuro de BMF en las plazas anteriormente citadas.

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La colaboración entre ambas partes se rompe porque el acuerdo de esos diez años que estaba vigente ahora ha llegado a su fin.

Por su parte, el Grupo Taurino Internacional (perteneciente al Grupo BAL) seguirá con la gestión de las plazas de BMF, FIT y EMSA que son las tres empresas que forman parte del grupo. Así, el grupo mexicano seguirá en las próximas temporadas confeccionando las ferias españolas de Salamanca, Bilbao, Logroño, San Sebastián (de BMF), y Olivenza y Badajoz (de FIT). Luego, a través de la empresa EMSA (Espectáculos Mexicanos Sociedad Anónima) seguirán al cargo de la gestión de las plazas de León, Irapuato, Ciudad Juárez, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes y la Monumental de México.

En concreto, La Glorieta es propiedad de la familia Baillères desde hace diez años, cuando compró todas las participaciones de la plaza a la familia Chopera en el año 2016. Desde entonces, Casa Chopera ha sido únicamente operador tras el acuerdo con el grupo BAL, hasta que esa alianza de gestión concluye ahora en 2026 y hace que ambos integrantes de BMF separen sus caminos de colaboración de forma amistosa.

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A mayores, el Grupo Taurino Internacional del que es director Juan Pablo Baillères, hijo de Don Alberto Baillères, trabaja también en la gestión de las ganaderías bravas: Begoña, San Miguel de Mimiahuápam y San Martín en México, y Zalzuendo y La Purísima en España. Mientras, el matador de toros Antonio Barrera es quien dirige y representa al Grupo BAL en España y quién seguirá estando al mando de las gestiones de todas las plazas ya mencionadas.