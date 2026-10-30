El Hospital de Salamanca, a la cabeza de la región en número de pacientes en lista de espera quirúrgica

El hospital de Salamanca se ha convertido a 30 de septiembre en el centro sanitario en el que más personas tienen que esperar para ser operados. Con cifras que asustan y que ascienden hasta las 7.928, únicamente se encuentran por detrás del mismo el Complejo Asistencial Universitario de León, con 7.221 paciente en lista de espera, y el Complejo Asistencial Universitario de Burgos con un total de 6.897.

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Eso sí, cabe destacar que no es la provincia en la que más pacientes se encuentran en demora, siendo esta la de León con un total de 11.278 personas sumando el de la capital y el del Bierzo; seguida de Burgos y sus tres hospitales (CAU Burgos, Santiago Apostol y Santos Reyes) con un total de 9.081 personas. Llama la atención que Valladolid solamente tiene un total de 7.419 sumando todos los hospitales (Río Ortega, Medina del Campo y Clínico Universitario).

Realizando un desglose de las personas que se encuentran en lista de espera en Salamanca, en espera estructural estarían 6.908; transitoriamente no programables unos 464; y en espera tras rechazo de centro alternativo un total de 566.

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Por otro lado, las noticias negativas no paran en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, siendo también en centro sanitario de toda la comunidad en el que más han aumentado los días de demora, pasando de los 94 días a los 131 días. A este, le siguen el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, con un 20,3 por ciento y 1.244 usuarios; el Santos Reyes, de Aranda de Duero, con un 16,7 por ciento más y 739 pacientes; el Hospital de León, con un 15,5 por ciento más, hasta los 5.392; el del Bierzo, un 12,2 por ciento más y 3.313 personas; y el Río Hortega de Valladolid, un 12 por ciento más, con 3.675.

En contra de todo esto y en favor del CAUSA, cabe destacar que los pacientes en espera para la primera consulta externa está en los 14.067. Desglosando estos número, el número de pacientes en espera estructural para primera consulta externa es de 8.687; el porcentaje de pacientes en espera estructural sobre el total de pacientes en espera para una primera consulta es de 62 por ciento (segundo menor de toda la comunidad); y finalmente el tiempo medio de espera estructural para primeras consultas es de 69 días.

Del mismo modo, cabe destacar que el hospital de Salamanca también es el centro sanitario en el que más pacientes están pendientes de una primera consulta con un total de 19.957. Las especialidades que más concentran el número son oftalmología con 5.630 y Traumatología y Cirugía Torácica con 5.272.