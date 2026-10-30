Estreno del servicio de fines de semana y festivos de la línea de autobús entre Capuchinos y el hospital de Salamanca

Este fin de semana la línea 15 del autobús urbano de Salamanca, que conecta el barrio de Capuchinos con el hospital, estrena nuevo servicio para permitir a usuarios disfrutar de este servicio también durante los fines de semana y los festivos.

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Este sábado, 31 de octubre, es la fecha marcada para el inicio de este servicio que, coincidiendo con el día festivo de Los Santos, que se traslada al lunes dos de noviembre, tendrá una periodicidad de paso de treinta minutos.

Se trata de una ampliación que fue aprobada en Pleno municipal y se pone ahora en marcha, una vez completada la modificación del contrato con la empresa concesionaria, Grupo Ruiz.

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