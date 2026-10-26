La faena de Marco Pérez en Salamanca, elegida como la mejor de la Feria 2026

La faena de Marco Pérez en Salamanca ha sido la elegida como la mejor de la Feria 2026.

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El salmantino recoge así el testigo de Emilio de Justo, que se alzó con este mismo trofeo hace un año por su actuación ante el toro ‘Buenasuerte’ de Garcigrande.

En esta ocasión, Pérez también se ha hecho con este galardón tras su actuación el 13 de septiembre ante otra res propiedad de Justo Hernández, de nombre ‘Vanidoso’, al que le cortó las dos orejas y que al que le fue concedida la vuelta al ruedo, siendo también elegido como el “toro de oro”.

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El jurado ha concluido la votación con siete votos a favor de Marco Pérez y cinco para Andrés Roca Rey.

Sesión De Deliberación Del Jurado Calificador Del Premio a La Mejor Faena Taurina De La Feria 2026 (8)

Los miembros encargados de la deliberación han estado compuestos por representación de la prensa local, entre ellos Salamanca24horas, además del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, la teniente de alcalde, Carmen Seguín, el diputado, Jesús María Ortíz, el tesorero de la Federación de Peñas Helmántica, Óscar, el gerente del Museo Taurino, Pablo Castillo, y que por primera vez ha contado con profesionales taurinos (el matador de toros Víctor Manuel Martín y el subalterno Domingo Siro) y representantes de la Asociación de Ganaderos de Lidia y de la Asociación de Ganaderos de Reses Bravas.

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