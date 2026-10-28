Nuevo reconocimiento a Morante de la Puebla tras su paso por la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026

Morante de la Puebla vuelve a ser reconocido por otra peña taurina de Salamanca tras su paso por la Feria Virgen de la Vega 2026.

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En esta ocasión, el diestro sevillano es el único matador de toros que figura en el listado de premiados de la Peña Cultural Taurina Albero Charro, que este año celebrará su XIII Gala Taurina.

El reconocimiento viene por los "mejores naturales" en su actuación del 20 de septiembre en la corrida de García Jiménez, donde el genio de La Puebla alternó con los salmantinos Ismael Martín y Julio Norte.

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A mayores de este trofeo se entregarán también más distinciones al mejor par de banderillas; al mejor encierro; al mejor tercero y al toro mejor presentado. Otros de los trofeos que la peña entrega habitualmente han quedado desiertos: el mejor toreo de capote; el mejor puyazo y la mejor brega. A mayores se entregará una mención especial.