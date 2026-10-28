Nuevo reconocimiento a Morante de la Puebla tras su paso por la Feria Taurina Virgen de la Vega 2026

Morante de la Puebla vuelve a ser reconocido por otra peña taurina de Salamanca tras su paso por la Feria Virgen de la Vega 2026.
En esta ocasión, el diestro sevillano es el único matador de toros que figura en el listado de premiados de la Peña Cultural Taurina Albero Charro, que este año celebrará su XIII Gala Taurina.
El reconocimiento viene por los "mejores naturales" en su actuación del 20 de septiembre en la corrida de García Jiménez, donde el genio de La Puebla alternó con los salmantinos Ismael Martín y Julio Norte.
A mayores de este trofeo se entregarán también más distinciones al mejor par de banderillas; al mejor encierro; al mejor tercero y al toro mejor presentado. Otros de los trofeos que la peña entrega habitualmente han quedado desiertos: el mejor toreo de capote; el mejor puyazo y la mejor brega. A mayores se entregará una mención especial.
Premios que serán entregados en la XIII Gala Taurina
- XIII Edición del Premio al Mejor Par de Banderillas: Elías Martín de la cuadrilla de Marco Pérez, por su actuación ante el sexto toro de Garcigrande el 13 de septiembre.
- III Edición del Premio a los Mejores Naturales: Morante de la Puebla, por su actuación durante la tarde del 20 de septiembre ante astados de García Jiménez.
- II Edición del Premio al Mejor Encierro: Ganadería de Sánchez y Sánchez, por la corrida de rejones que lidió el 19 de septiembre.
- VI Edición del Premio al Mejor Tercero: Julio López de la cuadrilla de David de Miranda, por su actuación durante la tarde del 12 de septiembre "llevando a cabo una gran labor en todas las fases de la lidia".
- VII Edición del Premio al Toro Mejor Presentado: 'Rebujino', herrado con el número 46, de la ganadería de Montalvo. Nació en septiembre de 2021 y dio un peso en la báscula de 598 kilos; fue lidiado el 11 de septiembre en quinto lugar por Daniel Luque.