Seis vehículos implicados en una colisión en cadena cortan un carril de la A-50, en Calvarrasa de Abajo

Seis vehículos se han visto implicados en una colisión en cadena ocurrida en la autovía A-50, a la altura de Calvarrasa de Abajo, que ha provocado el corte de un carril.

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El accidente se ha registrado en el punto kilométrico 91, donde se registraron retenciones puntuales mientras se disolvía el accidente.

Vehículo implicado en la colisión en Cadena de la A-50 en Calvarrasa de Abajo | Andrea Mateos

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En un princopio, el Centro de Coordinación del 1-1-2 de Castilla y León informaba a los servicios de emergencias que había una personas que no podía salir de uno de los vehículos implicado, por lo que se dio orden de salida a los bomberos de la Diputación de Salamanca. Sin embargo, más tarde se confirmaba que esta persona había podido abandonar el vehículo por sus propios medios.

Finalmente, la Guardia Civil de Tráfico solicitó asistencia para atender a una persona herida.

El accidente tuvo lugar sobre las ocho y media de la mañana de este viernes 13 de noviembre.

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Vehículo implicado en la colisión en Cadena de la A-50 en Calvarrasa de Abajo | Andrea Mateos