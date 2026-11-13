La segunda jornada de la Liga Special Olimpics se celebrará en Carbajosa el 28 de noviembre

Carbajosa de la Sagrada ya tiene fecha para celebrar la segunda jornada de la XXXVIII Liga Special Olympics-Plena Inclusión Castilla y León, una cita de referencia para el deporte adaptado autonómico. Será el próximo 28 de noviembre que se disputará en el municipio el próximo sábado 28 de noviembre.

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La presentación de la iniciativa ha contado con la participación del Alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín; la Concejala de Servicios Sociales, Noemí Fernández Castaño; el Concejal de Deportes, Domingo Elena Izquierdo; el Secretario General de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (Fedeacyl), David Fernández Atienzar; y el Coordinador del Club Deportivo Adas y Delegado provincial de Deporte Adaptado de Castilla y León, Alberto Mateos Marcos.

El alcalde ha subrayado el compromiso social del Consistorio afirmando que "somos un Ayuntamiento solidario", y ha agradecido a la organización que haya contado con Carbajosa para acoger esta jornada, destacando la importancia de dar visibilidad a este tipo de encuentros deportivos. Por su parte, el concejal de Deportes, Domingo Elena Izquierdo, ha desgranado los detalles de la cita del próximo sábado 28 de noviembre, asegurando que desde el Ayuntamiento "estamos encantados de colaborar" en esta trigésimo octava edición. Asimismo, ha puesto en valor que esta liga no solo fomenta la práctica del deporte adaptado, sino también valores fundamentales como el compañerismo y la igualdad de oportunidades.

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Evolución y profesionalización del deporte adaptado

En representación de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (Fedeacyl), David Fernández Atienzar ha agradecido la hospitalidad del Ayuntamiento y del municipio, recordando que Carbajosa es ya un referente acogiendo grandes citas inclusivas, como el Campeonato de España de Pádel FEDDI que se celebra estos días en las instalaciones de Pádel Time. Fernández ha destacado la trayectoria de una liga que cumple 38 años, quince de ellos con su implicación directa, y que reúne a cerca de 450 deportistas en toda la comunidad.

En este sentido, ha recordado cómo en los inicios los participantes acudían "en vaqueros y con zapatillas normales", mientras que hoy en día, pese a mantener su carácter amateur, estos deportes adaptados han evolucionado y se han profesionalizado enormemente. "Estamos encantados de estar en Carbajosa; es un pedazo de pabellón el que tenéis", ha señalado, animando a todos los vecinos a acercarse a disfrutar del espectáculo el sábado 28.

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Seguidamente, Alberto Mateos Marcos, Coordinador del CD Adas y Delegado provincial de Deporte Adaptado, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y a José Ángel Cortés Ramos, de Recoletas Salud Carbajosa, por hacer posible el desarrollo de esta jornada en la localidad, destacando el trabajo que se realiza con dos equipos de baloncesto y 35 deportistas que practican esta modalidad adaptada.

La segunda jornada de la Liga Special Olympics-Plena Inclusión que arrancó el pasado 24 de octubre en Valladolid y que en Salamanca cuenta con Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de Tormes como sedes colaboradoras, y con el CD Adas y el CD Aviva como anfitriones, reunirá a deportistas de entre 14 y 40 años procedentes de prácticamente todas las provincias de Castilla y León. En concreto, la representación salmantina contará con cerca de 80 deportistas locales a través de los clubes Adas y Aviva.