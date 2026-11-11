El césped sobrante del San Casto llega al patio del colegio San Blas

El Ayuntamiento de Santa Marta continúa reubicando los rollos de césped artificial sobrantes tras la renovación integral del terreno de juego en el Campo de Fútbol Alfonso San Casto. Tras la sustitución de las zonas más deterioradas del patio exterior del Colegio Miguel Hernández, el Consistorio ha transformado las instalaciones del Colegio San Blas, instalando el césped en los antiguos espacios de tierra.

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De esta manera, se habilita un terreno más seguro para los escolares y se amplían las posibilidades del patio del centro, que cuenta con una amplia zona exterior que, hasta ahora, disponía de bastante superficie en tierra que se ha cubierto de césped artificial.

Para ello, ha sido necesario realizar unos trabajos previos de nivelación del terreno que han permitido instalar posteriormente los rollos sobrantes del campo de fútbol que ya no eran aptos para la práctica deportiva profesional pero sí para el uso cotidiano en los centros educativos.

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