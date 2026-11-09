'Las sombras del Alma', la nueva exposición de Anita Melo en Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha renovado la oferta expositiva que alberga la Sala Protagonistas con una nueva muestra de Anita Melo. “El itinerario de esta serie obedece a una formulación de enorme sencillez y, en cambio, la mirada vislumbra senderos que invitan a la exploración, acaso introspectiva. No existe una única forma de contemplar un cuadro, pero cuando se expande en el espacio y se hace escultura y luego arquitectura y después escenografía y contiene el presente proyectado de todos los pretéritos... Solo la curiosidad supera los límites” explica la artista gallega.

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La sala acoge un total de catorce obras de pequeño formato que recogen ‘el alma’ de Melo. Entre colores, texturas y silencios sugeridos, las obras se abren como pequeñas ventanas con vida propia y a continuación reflejan una ausencia que también se escapa. Explica Anita Melo que “cada imagen nace de una experiencia como mujer y como artista y esta le acompaña a lo largo de su devenir, que le va añadiendo capas que transforman y perfeccionan lo imposible, que es añadir perspectivas sin borrar los orígenes”.

De formación inicial en cerámica y escultura, una beca Erasmus trajo a Anita Melo a licenciarse en Bellas Artes por Salamanca, donde desarrolló su gusto por combinar distintas técnicas artísticas y pasarlas por el crisol de las tradiciones artesanales de su Portugal natal.

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Artista plástica, multidisciplinar y marcada sensibilidad, ha realizado desde entonces encargos para particulares y empresas. Ha impartido clases de pintura artística en diversos talleres y la experiencia Dualidades en colaboración con Agü.

La exposición puede visitarse hasta el 10 de enero en el edificio del Ayuntamiento, junto al Espacio “Serzo” y la colección del Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes, de lunes a viernes en horario de mañana, de 10,00 a 14,00 horas; los miércoles, jueves, viernes y sábados de 16,30 a 19,30h; y por las mañanas los sábados y domingos de 11,00 a 14,00 h.