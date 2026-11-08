Carbajosa invierte más de 107.000 euros en nuevas pistas deportivas en Albahonda 1 y 3

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha iniciado las obras para construir nuevas infraestructuras deportivas al aire libre en las urbanizaciones Albahonda 1 y Albahonda 3.

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La intervención, con un plazo de ejecución de dos meses, culmina el plan municipal de mejora de parques y espacios públicos optimizando soleras de hormigón ya existentes para reducir costes.

En Albahonda 1 se reorganizará la pista actual para instalar una pista de pádel y dos de pickleball —una disciplina en auge—, con una inversión específica de 27.594,32 euros que incluye revestimiento acrílico reglamentario, césped sintético perimetral y cerramiento.

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