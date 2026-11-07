La renovación del CEIP Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, prevista en los presupuestos de la Junta

Un total de 2.724 millones de euro. Esta es la cantidad que se integra en los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León de cara al año 2027 en relación a la Consejería de Educación. Así, el proyecto contempla una inversión un 22,15 % mayor que la de los 2.230 millones consignados en el presupuesto de 2024.

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De estos 2.196 millones de euros, más de 1.828 millones corresponden a gastos de personal de la enseñanza pública. Además, en cuanto a la educación infantil, el proyecto reserva 115 millones de euros para la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años. Por otro lado, la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial contará con 16,56 millones de euros.

En relación a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, que dispondrá de 305,39 millones de euros, Salamanca se hace presente con la renovación del CEIP Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada, en el que se invertirán 2,46 millones de euros.

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Además, entre las actuaciones previstas figuran el nuevo IES de Villaquilambre, en León, con 8,46 millones de euros; la ampliación del IES Diego de Siloé, en Burgos, con 6,48 millones; la ampliación del CIFP La Merced, en Soria, con 4,67 millones; y el polideportivo del CEIP Miguel Delibes, en Valladolid, con 4,73 millones.