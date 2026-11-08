Abierto el plazo en Villamayor para los concursos de belenes y decoración navideña

El Ayuntamiento de Villamayor abre este lunes, 9 de noviembre, el plazo de inscripción para participar en el III Concurso Local de Belenes y el III Concurso Local de Decoración Navideña Exterior de Balcones, Fachadas y Viviendas Unifamiliares, para la Navidad 2026-2027. Con estas iniciativas, se ha invitado a los vecinos a compartir la ilusión de estas fiestas, conservar las costumbres que han acompañado a tantas generaciones y contribuir a que el espíritu navideño llegue a los hogares y las calles de Villamayor.

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Las inscripciones podrán realizarse hasta el 27 de noviembre, a través del Registro del Ayuntamiento o de la Sede Electrónica municipal. Las personas jurídicas deberán presentar su solicitud por vía electrónica.

En los belenes habrá dos categorías, una para particulares y otra para asociaciones, instituciones, peñas y establecimientos comerciales. El jurado valorará la calidad artística, los detalles, el buen gusto y la representación de los principales pasajes del Nacimiento. En cada categoría se concederán un primer premio de cesta de Navidad, un segundo premio de lote navideño y un tercer premio de detalle navideño, todos acompañados de diploma. Además, habrá un premio especial que reconocerá aspectos como los materiales, la técnica, la originalidad de las figuras o el montaje.

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El concurso de decoración exterior establece también dos categorías: balcones y fachadas, jardines y viviendas unifamiliares. Podrán participar personas físicas con una vivienda situada en Villamayor y cuya decoración resulte visible desde la vía pública. La técnica y el estilo serán libres, con motivos propios de la Navidad. El jurado tendrá en cuenta el diseño, la composición, la originalidad, la creatividad, el montaje, la estética y la iluminación. Cada categoría contará con tres premios: una cesta, un lote y un detalle de productos navideños, respectivamente, acompañados de diploma. Todos los premios de ambos concursos serán regalos en especie de productos navideños.