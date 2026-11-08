Abierto el plazo en Villamayor para los concursos de belenes y decoración navideña

El Ayuntamiento de Villamayor abre este lunes, 9 de noviembre, el plazo de inscripción para participar en el III Concurso Local de Belenes y el III Concurso Local de Decoración Navideña Exterior de Balcones, Fachadas y Viviendas Unifamiliares, para la Navidad 2026-2027. Con estas iniciativas, se ha invitado a los vecinos a compartir la ilusión de estas fiestas, conservar las costumbres que han acompañado a tantas generaciones y contribuir a que el espíritu navideño llegue a los hogares y las calles de Villamayor.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 27 de noviembre, a través del Registro del Ayuntamiento o de la Sede Electrónica municipal. Las personas jurídicas deberán presentar su solicitud por vía electrónica.
En los belenes habrá dos categorías, una para particulares y otra para asociaciones, instituciones, peñas y establecimientos comerciales. El jurado valorará la calidad artística, los detalles, el buen gusto y la representación de los principales pasajes del Nacimiento. En cada categoría se concederán un primer premio de cesta de Navidad, un segundo premio de lote navideño y un tercer premio de detalle navideño, todos acompañados de diploma. Además, habrá un premio especial que reconocerá aspectos como los materiales, la técnica, la originalidad de las figuras o el montaje.
El concurso de decoración exterior establece también dos categorías: balcones y fachadas, jardines y viviendas unifamiliares. Podrán participar personas físicas con una vivienda situada en Villamayor y cuya decoración resulte visible desde la vía pública. La técnica y el estilo serán libres, con motivos propios de la Navidad. El jurado tendrá en cuenta el diseño, la composición, la originalidad, la creatividad, el montaje, la estética y la iluminación. Cada categoría contará con tres premios: una cesta, un lote y un detalle de productos navideños, respectivamente, acompañados de diploma. Todos los premios de ambos concursos serán regalos en especie de productos navideños.
El plazo será del 9 al 27 de noviembre para inscribirse. Los belenes y las decoraciones tendrán que estar listas antes del 11 de diciembre. Las visitas del jurado se realizarán del 17 al 19 de diciembre, con aviso de la hora de visita con al menos 24 horas de antelación. El 22 de diciembre el jurado fallará el premio. Asimismo, todos los decorados tendrán que estar visibles hasta el 6 de enero.