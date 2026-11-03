Un centro educativo de Villamayor participa en los proyectos Erasmus+ seleccionados en Castilla y León

El IESO Tomás Bretón de Villamayor forma parte de los 21 proyectos de Castilla y León seleccionados en la convocatoria de 2026 de las asociaciones de cooperación Erasmus+ (KA2), impulsadas por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

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El proyecto del centro salmantino, denominado ‘Students technology, observational and nurturing education’, se enmarca en el ámbito de la Educación Escolar y forma parte de las iniciativas seleccionadas para fomentar la cooperación entre organizaciones de distintos países europeos.

En total, la convocatoria de 2026 ha seleccionado 209 proyectos en toda España, con una financiación cercana a los 32 millones de euros. De ellos, 21 corresponden a Castilla y León.

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Las asociaciones de cooperación Erasmus+ permiten a los centros educativos y otras entidades colaborar con organizaciones de diferentes países para desarrollar recursos educativos, herramientas digitales, nuevas metodologías y compartir experiencias y buenas prácticas.